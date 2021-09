Quel est le problème avec le nouveau sac shopping tendance et réutilisable de Target ?

Alors que de plus en plus d’États et de villes interdisent les sacs en plastique à usage unique, les sacs réutilisables sont devenus des accessoires incontournables pour de nombreuses personnes, et Target se lance dans la tendance avec un nouveau sac à provisions gris et rouge qui semble être partout ces derniers temps.

À New York, les rédacteurs de 45secondes.fr.com les ont repérés dans le métro, des épiceries fines et en bandoulière sur les épaules d’amis. Sur les réseaux sociaux, les acheteurs de Target ont chanté les louanges des sacs – ils sont lavables en machine et peuvent être utilisés au moins 125 fois, selon une étiquette sur le sac – tandis que d’autres ont plaisanté sur leur omniprésence. « Le thème du gala du Met de l’année prochaine est » Sac fourre-tout cible réutilisable « » plaisanté un utilisateur de Twitter.

Les sacs sont disponibles sur les marchés où les sacs en plastique à usage unique sont interdits, comme à New York et en Californie, et reflètent l’initiative Forward de Target, axée sur la durabilité, a déclaré AUJOURD’HUI un porte-parole de l’entreprise. Depuis juillet 2020, Target est membre du Consortium to Reinvent the Retail Bag, dont l’objectif est de mettre en œuvre des conceptions alternatives pour les sacs de vente au détail à usage unique.

Mais les sacs à provisions réutilisables de Target aident-ils réellement l’environnement ? Les bacs en coton créent en particulier une crise parce qu’ils nécessitent beaucoup d’eau pour produire, a rapporté le New York Times le mois dernier. Pour compenser cela, un fourre-tout en coton doit être utilisé 20 000 fois, selon une étude de 2018, selon le Times.

En rapport

De même, l’un des sacs réutilisables de Target devrait être utilisé 30 à 40 fois pour avoir un impact positif, a estimé Bob Kimmel, directeur du programme scientifique de l’emballage de l’Université de Clemson. Kimmel est l’auteur d’une étude en 2014 qui a révélé que les sacs en polypropylène non tissé devaient être utilisés au moins 30 fois pour avoir un impact négatif moyen inférieur à celui d’un sac en plastique léger à usage unique.

C’est pourquoi l’impact positif de l’un de ces sacs Target dépendra de sa solidité et de la qualité de son entretien, a déclaré Kimmel AUJOURD’HUI. Plus une personne utilise un sac réutilisable, mieux c’est pour l’environnement, alors essayez d’en trouver un qui soit lavable, comme celui de Target, et protégez-le de la contamination alimentaire.

Cependant, un acheteur qui achèterait le sac Target, l’utiliserait une poignée de fois et le jetterait pourrait mieux servir l’environnement en ne l’achetant pas et en prenant plutôt du plastique à usage unique. En fait, les sacs en papier à usage unique sont sept fois pires pour l’environnement que les sacs en plastique légers à usage unique, selon Kimmel.

« Les gens ne réalisent pas que les sacs d’épicerie en plastique traditionnels sont entièrement recyclables et fabriqués à partir d’un sous-produit de la production de gaz naturel qui doit être retiré du flux de gaz naturel afin d’utiliser le gaz naturel comme carburant », a expliqué Kimmel. « Tant que nous comptons sur le gaz naturel comme carburant, nous aurons des matières premières pour fabriquer ces sacs. »

Cependant, seulement environ 10 % des sacs en plastique sont recyclés, c’est pourquoi Kimmel recommande aux gens d’aider à augmenter ce nombre après avoir décidé d’utiliser des sacs en plastique à usage unique en les recyclant. Même simplement les réutiliser comme doublures de poubelles ou pour ramasser les affaires d’un chien est mieux que de les utiliser une fois et de les jeter, a-t-il déclaré. De nombreuses épiceries ont un bac pour le recyclage des sacs en plastique.

À certains endroits, les sacs en polypropylène non tissé sont également recyclables, a ajouté Kimmel. Les déposer avec un recyclage régulier n’est pas une option probable, il est donc recommandé de rechercher en ligne si et où une ville recycle les sacs en polypropylène. Les magasins cibles où les sacs sont proposés ont également des kiosques disponibles pour les recycler, a déclaré un porte-parole.

En rapport

« Les sacs réutilisables sont la meilleure solution si vous vous engagez à les utiliser suffisamment de temps et à vraiment gérer votre utilisation », a souligné Kimmel. « Si vous allez continuellement en acheter de nouveaux, vous n’accomplissez rien. »