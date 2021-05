Quel est le potentiel de la réalité virtuelle (VR) en milieu professionnel ?

Pour la majorité des lieux de travail, le travail en ligne et l’interaction avec les technologies numériques à l’intérieur et à l’extérieur des murs du bureau sont devenus à la fois une nécessité et une norme. Cette forme d’interaction impersonnelle continue toutefois de poser problème aux employés. La réalité virtuelle peut-elle aider les entreprises à surmonter l’impersonnalité de la communication en ligne ?

La réalité virtuelle et la réalité augmentée deviendront un marché de 80 millions de dollars d’ici 2025, selon un nouveau rapport de la banque d’investissement Goldman Sachs, mondialement reconnue. Pour mettre cela en perspective, cela correspond à peu près à la taille du marché des PC de bureau aujourd’hui. Est-ce réaliste ? Eh bien, contrairement à l’adoption des smartphones et des tablettes, on s’attend à ce que l’adoption des technologies de réalité virtuelle et augmentée soit plus lente. D’un autre côté, comme le note le rapport,

« à mesure que la technologie progresse, que les prix baissent et qu’un tout nouveau marché d’applications arrive sur le marché, nous pensons que la VR/AR a le potentiel de donner naissance à une industrie de plusieurs milliards de dollars, et qu’elle pourrait changer la donne autant que l’avènement du PC ».

Comment la réalité virtuelle peut-elle être pertinente et apporter une valeur ajoutée aux lieux de travail et aux entreprises en général ? Voyons cela dans cet article.

La réalité virtuelle comme catalyseur d’une meilleure collaboration

Imaginez que vous êtes à des kilomètres de vos collègues ou de vos clients, mais que vous avez l’impression d’habiter physiquement la même salle de réunion et le même espace de bureau. La réalité virtuelle peut contribuer à catalyser cette expérience. Dès que vous enfilez le casque et les écouteurs anti-bruit, vous pouvez immédiatement entrer dans un environnement virtuel immersif et collaboratif.

Les capteurs mis en œuvre dans l’Oculus Rift, par exemple, captent et traduisent le langage corporel et d’autres types de communication non verbale qui vous échapperaient avec les téléconférences traditionnelles ou Skype. Les barrières linguistiques peuvent également être éliminées, car ces applications ont la capacité de traduire en temps réel.

À une époque où une grande partie de nos interactions se font en ligne, les gens se sentent de plus en plus isolés, car aucun contact ne peut égaler le contact personnel. Dans les bureaux éloignés, il est plus difficile de faire en sorte que les employés restent concentrés, et un isolement continu de leurs collègues peut conduire à une équipe moins productive et moins soudée.

Et c’est exactement la raison pour laquelle la réalité virtuelle offre un énorme potentiel pour renforcer la collaboration inter-organisationnelle.

De la formation hypothétique à la formation dans le monde réel

Dans certains cas, la réalité virtuelle a déjà eu un impact sur la formation. Prenons l’exemple de la NASA : grâce à la réalité virtuelle, elle peut s’assurer que les personnes qu’elle envoie dans l’espace ont une certaine expérience du détachement de leur navette et de l’utilisation d’un sac à dos pour retrouver leur chemin ou de l’exécution de tâches complexes en apesanteur. La réalité virtuelle permet à la NASA de simuler toutes ces situations.

Cependant, il n’est pas nécessaire de s’entraîner à devenir astronaute pour que la réalité virtuelle fasse une énorme différence sur le lieu de travail. La formation au service clientèle, par exemple, nécessite d’enseigner aux employés comment influencer, conserver et comprendre la satisfaction des clients, ainsi que l’utilisation des salutations, du langage corporel, du ton de voix approprié et même la meilleure façon de traiter les plaintes des clients.

Ces ensembles de compétences peuvent être assez difficiles à affiner si l’apprentissage est hypothétique. Toutefois, avec la réalité virtuelle, les employeurs sont en mesure de simuler des situations réelles, ce qui expose les employés à des situations telles que le traitement des plaintes des consommateurs, le mécontentement ou la façon de transformer un client mécontent en client heureux. Pensez également à la façon dont les professionnels de la santé peuvent recevoir la meilleure formation possible grâce à ces dispositifs de réalité virtuelle, sans avoir à recourir à des simulations moins réalistes ou même à des tests humains.

Permettre aux ressources humaines de trouver la bonne personne

La main-d’œuvre est aujourd’hui composée d’un grand nombre de milléniaux. Cette génération recherche un haut degré de flexibilité, de mobilité et, en général, une grande importance accordée à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Par conséquent, pour cette génération, la culture d’une entreprise est l’un des principaux facteurs à prendre en considération lors de l’évaluation et de l’examen d’un nouvel employeur.

Dans ce contexte, la réalité virtuelle peut aider le département des RH de multiples façons. Tout d’abord, les applications de réalité virtuelle peuvent permettre aux employés d’obtenir autant de mobilité et de flexibilité qu’ils le souhaitent, en accédant virtuellement à l’espace de bureau. Ainsi, la technologie de la réalité virtuelle donne aux employés l’autonomie de choisir quand, où et comment ils travaillent.

Deuxièmement, qu’en est-il de l’utilisation de la réalité virtuelle pour aider les candidats potentiels à prendre des décisions plus éclairées ? Dans ce contexte, la technologie de réalité virtuelle peut être utilisée pour montrer une journée dans la vie d’un employé de l’organisation de l’employeur et faire l’expérience d’une visite des bureaux de l’entreprise. En facilitant cette démarche, les départements des ressources humaines peuvent en fin de compte bénéficier d’une augmentation des taux de fidélisation et d’une diminution de la rotation du personnel.

Quel est le potentiel de la réalité virtuelle sur le lieu de travail ?

Dans l’ensemble, l’utilisation de la réalité virtuelle dans les entreprises présente un énorme potentiel. Cela dit, l’adoption sera lente car les appareils sont encore liés à des coûts élevés et il faudra du temps pour créer des applications personnalisées adaptées au caractère unique de chaque entreprise.

Toutefois, étant donné que de plus en plus de travail devient virtuel et, dans une certaine mesure, à distance, et que la formation, avec les demandes en constante évolution des consommateurs, deviendra plus complexe, de plus en plus d’entreprises seront curieuses d’explorer comment la réalité virtuelle peut être adoptée pour améliorer les processus organisationnels.

