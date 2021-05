Quel est le plus gros poisson d’eau douce du monde?

Il a fallu trois biologistes pour transporter un poisson de 240 livres (109 kilogrammes) de la rivière Detroit, au Michigan, le mois dernier. Le près de 7 pieds de long (2,1 mètres) « esturgeon monstre , « capturé et relâché par le Bureau de conservation des poissons et de la faune d’Alpena, pourrait dater de plus de 100 ans. C’est une capture extrêmement impressionnante, certes, mais est-ce le plus gros poisson d’eau douce du monde?

Le poisson de la rivière Détroit est un esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), et bien qu’il soit considéré comme l’un des plus gros poissons jamais capturés aux États-Unis, il y a des poissons beaucoup plus gros qui nagent dans les rivières du monde entier. Selon le US Geological Survey , le plus gros poisson d’eau douce de la planète est l’esturgeon béluga (Huso huso), vivant entre l’Europe et l’Asie dans le Black, Azov et Caspienne les mers et les rivières qui les alimentent.

L’esturgeon béluga peut atteindre une longueur maximale de plus de 26 pieds (8 m), soit environ quatre fois plus qu’un matelas king-size, et peser jusqu’à 2,2 tonnes (2000 kg ou 2 tonnes métriques), selon le Plan d’action paneuropéen pour les esturgeons , préparé par la World Sturgeon Conservation Society et le World Wildlife Fund. Lorsqu’ils grandissent, les bélugas sont au sommet de la chaîne alimentaire, mangeant des poissons comme les gardons et les carpes, les oiseaux aquatiques et même scellés , selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Les bélugas peuvent vivre plus de 100 ans, comme l’esturgeon jaune, ce qui leur laisse beaucoup de temps pour grandir. «Si vous vivez longtemps, vous avez beaucoup de temps à manger», a déclaré Phaedra Doukakis, analyste des politiques de la pêche à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), à 45Secondes.fr.

En rapport: Les poissons rouges ont-ils vraiment une mémoire de 3 secondes?

L’esturgeon existe depuis plus de 250 millions d’années et a même vécu aux côtés du dinosaures . Le béluga est le plus gros des 27 espèces d’esturgeons et de polyodons encore vivants.

Mis à part leur longue durée de vie, il est difficile de dire exactement pourquoi les bélugas deviennent si gros. Les plus gros esturgeons ont probablement eu un plus grand succès de reproduction, peut-être parce que les femelles peuvent produire plus d’œufs que les plus petites femelles. Leur grande taille pourrait également les aider à attraper des proies et à survivre aux interactions de prédation, selon Leonardo Congiu, professeur agrégé d’écologie à l’Université de Padoue en Italie.

Cependant, l’esturgeon béluga d’aujourd’hui peut ne pas atteindre des longueurs supérieures à 23 pieds (7 m). «Je ne pense pas qu’il y ait plus de bélugas de cette taille», a déclaré Congiu à 45Secondes.fr dans un courriel. « L’espèce subit une forte pression en raison du braconnage, et probablement les gros animaux ont tous été capturés. »

Congiu et ses collègues ont publié un article en janvier 2021 sur la distribution et génétique diversité des populations de bélugas dans le journal Diversité et distributions . Ils visent à réintroduire le poisson dans les rivières italiennes, après qu’il se soit éteint localement en raison de la surpêche et de la construction de barrages dans le pays.

L’esturgeon béluga est répertorié comme étant en danger critique d’extinction Liste rouge de l’UICN des espèces menacées , la catégorie des espèces les plus menacées d’extinction. Les femelles adultes sont appréciées pour leurs œufs de poisson, qui sont vendus sous forme de caviar et évalués à plus de 3 500 € / lb. (8 000 € / kg), selon l’UICN.

Doukakis, qui est également coprésident du Groupe de spécialistes des esturgeons de l’UICN, pense qu’il est possible qu’il y ait des bélugas de plus de 23 pieds là-bas, mais ils auraient une prime importante sur la tête. «Une vieille femelle qui atteint ce genre de longueur pourrait être chargée de caviar et pourrait être un poisson très, très cher et très lucratif à braconner», a-t-elle déclaré.

Le caviar d’élevage durable est maintenant disponible, mais Doukakis a expliqué que même si des protections maximales étaient mises en place pour les esturgeons bélugas sauvages, il faudrait beaucoup de temps aux jeunes individus pour arriver à maturité et atteindre leur longueur maximale.

Le titre du plus gros esturgeon en croissance aujourd’hui peut en fait appartenir à l’esturgeon blanc (Acipenser transmontanus), le plus gros esturgeon aux États-Unis. En fait, les gens sont probablement plus susceptibles de voir plus de gros esturgeon blanc que d’esturgeon béluga, simplement parce que l’esturgeon blanc est probablement mieux protégé, a déclaré Doukakis.

En rapport: Combien de temps la plupart des espèces durent-elles avant de s’éteindre?

Pour l’instant, les esturgeons blancs ne sont pas menacés d’extinction et leur population est stable, selon le UICN . Cependant, comme presque toutes les espèces d’esturgeons, ils sont menacés par la construction de barrages. Les barrages empêchent les esturgeons de remonter le courant pour atteindre leurs frayères et modifient également les conditions environnementales des rivières dont dépendent les esturgeons, selon Doukakis.

Le béluga et l’esturgeon blanc sont appelés poissons d’eau douce parce qu’ils naissent en eau douce et l’utilisent pour se reproduire, mais ils occupent également des milieux d’eau salée. Les Doukakis ont préféré les appeler poissons dépendants de l’eau douce pour les distinguer des espèces qui passent toute leur vie en eau douce.

Qu’en est-il des plus gros poissons qui ne vivent qu’en eau douce? Le poisson-chat géant du Mékong (Pangasianodon gigas), originaire du Mékong en Asie du Sud-Est, détient ce record. Ces poissons-chats peuvent atteindre 10 pieds (3 m) de long et ont déjà été capturés pesant 646 livres. (293 kg), Science en direct Signalé précédemment. Comme l’esturgeon béluga, ces poissons sont également considérés comme étant en danger critique d’extinction UICN , en raison des barrages et de la surpêche.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.