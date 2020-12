Quel est le plus grand groupe d’animaux jamais enregistré sur Terre?

Début 2020, l’ornithologue Noah Strycker s’est retrouvé à marcher parmi plusieurs milliers de jugulaires pingouins sur l’île de l’éléphant, un rocher couvert de neige à distance juste à côté de la péninsule antarctique. Il était là pour effectuer un recensement de la colonie de manchots de l’île, qui n’avait pas été correctement recensée depuis 1970. « Je n’oublierai jamais la vue, le son et … l’odeur », a plaisanté Strycker, étudiant diplômé de Stony Brook University à New York, ainsi qu’un ornithologue professionnel et auteur.

L’enquête que lui et ses collègues ont finalement réalisée a révélé que le nombre de manchots à jugulaire est en déclin. Mais malgré cela, cette espèce forme en fait la plus grande colonie de manchots sur Terre – se rassemblant par millions dans certains endroits de l’Antarctique. Mais compter ces animaux ne décourage pas Strycker, qui a en fait développé un passe-temps pour cette tâche.

Cela a commencé il y a quelques années quand il s’est retrouvé à se demander combien d’étourneaux étaient contenus dans les murmures magiques que ces oiseaux forment, et qui gonflent et ondulent dans le ciel du soir dans de nombreuses régions du monde. « Ils sont assez beaux. Cela ressemble presque à de la fumée », a déclaré Strycker à 45Secondes.fr. « Et ça vous fait juste vous demander combien il y en a? » La réponse, découvrit-il, était qu’il y en avait environ 1 million dans le murmure moyen, tous montant et plongeant à l’unisson. Cette découverte a incité Strycker à répondre à une question encore plus ambitieuse: au-delà des oiseaux, quel est le plus grand groupe de animaux jamais enregistré sur Terre?

En relation: Quelle est la première espèce que les humains ont conduite à l’extinction?

Répondre à cette question nous amène à des endroits très intéressants – retour dans le passé, dans le ciel, dans l’océan et balayant les plaines désertiques. Il offre une magnifique preuve de l’abondance de la vie animale sur Terre, mais il souligne également le rôle de l’humanité dans sa réduction et, de manière inattendue, son augmentation.

Des milliers, des millions, des milliards

Lorsque Strycker s’est lancé dans sa quête inhabituelle, il a partagé ses découvertes dans son livre intitulé « La chose avec des plumes: la vie surprenante des oiseaux et ce qu’ils révèlent sur le fait d’être humain « (Penguin Random House, 2014). Comme le titre l’indique, les oiseaux sont de grands prétendants pour le titre du groupe le plus nombreux. À 1 million par troupeau, le nombre d’étourneaux est incroyablement élevé – mais ils sont facilement dépassés par les manchots à jugulaire, qui peut atteindre 2 millions sur les îles Sandwich du Sud au large de l’Antarctique.

Mais ces pingouins charismatiques sont loin derrière le quéléa à bec rouge : cette petite espèce qui peut se rassembler en groupes uniques de plusieurs millions dans les savanes et les prairies d’Afrique subsaharienne – si énorme qu’elles semblent rugir en passant au-dessus de leur tête. « Je pense qu’ils sont aujourd’hui considérés comme les espèces d’oiseaux les plus abondantes au monde. Et ils font de très grands troupeaux dans les millions – des dizaines de millions, peut-être des centaines de millions », a déclaré Strycker. Leur succès explosif en tant qu’espèce peut être aidé par la propagation de l’agriculture: ces oiseaux consomment des graines de graminées, mais ils se contenteront également de champs de céréales cultivées. En tant que tels, ils sont détestés par les agriculteurs en difficulté qui perdent chaque année d’énormes parts de récoltes d’orge, de sarrasin et de sorgho au profit de ces oiseaux.

Quelea sont si nombreux que les observateurs disent que cela peut prendre cinq heures pour qu’un troupeau passe au-dessus. Mais voici où cette espèce cède à un même plus oiseau peuplé qui était autrefois abondant dans le ciel américain: le pigeon voyageur. «Il y a des histoires de gens debout là et regardant un seul troupeau de pigeons passagers les survoler pendant des heures ou journées à la fois, ce qui est fou! », a déclaré Strycker. Un rassemblement en 1866 a été enregistré comme étant de 1 mile (1,6 km) de large et 300 miles (482 km) de long, et a été estimé à environ 3,5 milliards d’oiseaux , basé sur le nombre de pigeons par mile carré et extrapolé selon la taille du troupeau. Bien sûr, c’était avant que la chasse ne pousse cette espèce prospère à extinction .

Alors sûrement avec ce grand décompte, ce pigeon d’autrefois remporte le prix de la créature la plus peuplée de la Terre? Pas si vite: il y a encore quelques autres prétendants à considérer.

En relation: Pourquoi y a-t-il autant de pigeons?

En déplaçant notre regard du ciel vers les profondeurs de l’océan, il existe des enregistrements d’espèces de poissons – en particulier le hareng de l’Atlantique – se rassemblant dans des bancs de plus de 4 milliards, explique Strycker dans son livre – le plus proche candidat du pigeon passager pour le titre régnant jusqu’à présent. . D’autres espèces ne se rapprochent pas des chiffres recensés jusqu’à présent – mais elles sont toujours si impressionnantes à voir qu’elles méritent d’être mentionnées. Il s’agit notamment de mammifères migrateurs comme le springbok et le gnou d’Afrique australe qui, dans le passé, se sont rassemblés en troupeaux de plus d’un million, formant de vastes processions qui traversent la savane ensoleillée pendant des semaines. Ceux-ci sont encore dépassés par leurs cousins ​​mammifères ailés: au Texas, il y a une seule grotte qui abrite plus de 20 millions Des chauves-souris mexicaines à queue libre, dont les corps serrés transforment l’intérieur de la grotte en une masse ondulante et tortueuse.

Pourtant, il y a un animal dont les énormes rassemblements laissent tous ces autres prétendants derrière dans une traînée de poussière. (Ou plutôt, une traînée de végétation décimée et de récoltes ravagées.)

Un essaim de rassemblement

En Afrique de l’Est au début de cette année, un voile d’insectes a balayé le ciel, formant une masse de pattes hérissées et d’ailes flottantes qui s’étendait sur près de 930 miles carrés (2400 km carrés). «C’était littéralement comme une couverture noire qui traversait les nuages. C’était difficile à égaliser voir les nuages ​​», a déclaré Emily Kimathi, chercheuse au Centre international de physiologie et d’écologie des insectes au Kenya.

Cet essaim était composé de criquets pèlerins , une espèce qui apparaît en grand nombre de façon sporadique en Afrique de l’Est et du Nord, ainsi que dans certaines parties du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud. Cet événement particulier était le plus grand essaim observé dans la corne de l’Afrique en 25 ans. Les experts estiment que les criquets pullulent à une densité d’environ 50 millions par 0,3 mile carré (1 km carré), ce qui signifie que la seule foule de 2020 aurait contenu à peu près 200 milliards de criquets , a déclaré Kimathi, qui étudie le criquet pèlerin. « [The species] peut augmenter jusqu’à 20 fois sa population en trois mois. »

Ce qui préoccupe Kimathi, c’est de savoir à quel point ces essaims pourraient devenir plus fréquents – et plus grands. Le criquet pèlerin a besoin de deux choses pour prospérer: la chaleur et l’humidité, ce qui est essentiel pour que les œufs éclosent des sables du désert. Et fortuitement pour les sauterelles, changement climatique augmente ces conditions dans leur vaste gamme. «Ces zones deviennent de plus en plus arides et quand elles reçoivent des pluies, ce sont des pluies torrentielles», a déclaré Kimathi. « Ces conditions sont de plus en plus fréquentes. Et donc ces zones sont de plus en plus propices à la reproduction des criquets. »

En relation: Qu’est-ce qui fait gronder les sauterelles?

Dans ce cas, le rassemblement d’animaux grégaires n’est pas seulement un spectacle à voir; un essaim vorace de criquets peut décimer les récoltes des agriculteurs en quelques heures, ruinant les moyens de subsistance et augmentant l’insécurité alimentaire pour des millions de personnes.

Kimathi tente de relever cet énorme défi dans ses recherches. Dans une étude récente publiée en juillet dans la revue Rapports scientifiques, elle a utilisé des données météorologiques, associées à des informations sur les schémas de reproduction des criquets pèlerins, pour développer des modèles qui identifient des emplacements géographiques précis dans la région où les espèces sont les plus susceptibles de se reproduire à l’avenir. Elle espère que ses découvertes informeront les systèmes d’alerte précoce que les pays peuvent utiliser pour prédire où les criquets se reproduiront, afin qu’ils puissent être interceptés avant l’éclosion des œufs et prendre leur envol dans des essaims toujours plus nombreux.

Deux cents milliards, c’est un nombre saisissant. Mais un indice de l’histoire suggère que les essaims de criquets peuvent devenir beaucoup plus nombreux, étant donné les conditions parfaites. En 1875, un météorologue amateur nommé Albert Child se tenait, ensorcelé, alors que les criquets sifflaient dans le ciel dans un essaim qui a finalement recouvert une grande partie de l’ouest des États-Unis. L’espèce était le criquet des Rocheuses, et L’enfant a estimé l’essaim couvrait une superficie de 198 000 miles carrés (512 800 km carrés).

Cet événement historique est devenu connu comme « l’essaim d’Albert » , et sur la base des estimations de Child, on pensait qu’il contenait non pas des millions, pas des milliards, mais des billions d’insectes. Trois mille milliards et demi, pour être exact. Et cela, en fait, est considéré comme le plus grand nombre d’animaux dans un groupe jamais enregistré par un humain. Les criquets des montagnes Rocheuses ont depuis disparu – mais leur vol historique nous offre un regard prudent sur ces autres essaims qui se rassemblent aujourd’hui sur la planète.

Saurons nous un jour?

Il est bouleversant de contempler à quoi ressemblent plusieurs trillions de criquets. Mais, prenez une respiration, car il y a un dernier concurrent sur notre liste – si nous adoptons une définition un peu plus libérale de ce qu’implique un «groupe». C’est parce que sous la surface de la Terre, nous trouvons des créatures qui se rassemblent en colonies si vastes, il est presque inconcevable qu’elles forment une unité.

Il s’agit de la fourmi argentine, qui a été introduite involontairement d’Amérique du Sud en Europe il y a environ 100 ans. Cette créature industrieuse a formé la plus grande colonie continue connue au monde: un mastodonte qui s’étend sur 6000 km sous terre à travers de vastes étendues d’Europe. Le tronçon est composé de plusieurs centaines de nids contenant chacun des milliards de fourmis – il est donc probable que l’ensemble du système contienne collectivement des billions. Mais arriver à une estimation plus précise s’est avéré difficile à atteindre: la tâche de dénombrer ces insectes peut être tout simplement trop difficile.

Cela souligne la difficulté de répondre à cette question trompeusement simple de savoir quel animal forme le plus grand groupe. « Cela semble être une question tellement quantifiable, et pourtant plus vous y approfondissez, plus il devient difficile de définir ce que vous entendez par » groupe « . Il est si difficile d’estimer de grandes concentrations », a déclaré Strycker. Et de plus, comme le montre le cas des sauterelles, «plus vous plongez dedans, plus vous ne pouvez pas répondre à cette question sans parler de nous», dit-il. Le boom et l’effondrement des populations animales ne sont pas quelque chose que nous pouvons séparer de l’influence humaine.

Peut-être que la chose importante est que contempler l’abondance de la vie sur Terre – et les rôles que les humains jouent pour la faire tomber et s’élever – nous aidera à mieux la protéger.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.