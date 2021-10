Quel est le pire et le meilleur film Marvel selon les critiques ?

Marvel T-Shirt Femme Deadpool Lady Deadpool Marvel - Noir - S - Noir

Deadpool est pour beaucoup le meilleur personnage de Marvel et ce sans surprise ! Cet anti-héros qui insulte tout le monde nous fait hurler de rire et nous enchante. Deadpool 2 est sorti il y a peu de temps et déjà le film est devenu complètement culte ! Fabriqué dans un coton confortable tout doux, ce T-shirt a un col rond et un tombé impeccable. Produit sous licence officielle vous pouvez être sûr de sa qualité ! Et en plus l'imprimé sur le devant est super stylé. Détails : 100% CotonTee Shirt Deadpool T-Shirt Marvel Un Produit Officiel !Vêtement Deadpool en coton qui provient de sources éthiques Coupe slim, si vous préférez un style plus large veuillez commander une taille au dessus