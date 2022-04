Quel est le personnage le plus populaire dans les jeux vidéo ?

Au fil des ans, les jeux vidéo ont gagné en popularité à mesure que le média s’est développé. Différentes entreprises essaient d’améliorer leurs franchises de jeux avec de meilleurs graphismes et plus de technologie, générant toutes sortes d’histoires et de mécanismes qui s’adaptent à tous les types de joueurs, mais quelque chose qui ne peut être nié, c’est qu’il y a eu des personnages qui, en raison de leur grande popularité, ils sont devenus des légendes dans le monde du jeu.

Depuis le début de la guerre des consoles de jeux vidéo, les producteurs se sont efforcés de créer des personnages attachants pour les joueurs, par exemple, nous avons le classique Mario des jeux vidéo Nintendoau Master Chief de la saga de »Halo », un crash bandicoot des premiers versements de la PlayStation 1, et nous pourrions donc continuer avec différents noms de personnages qui peuvent vous venir à l’esprit, mais lequel est le plus populaire de tous ?

La société Techtalk, s’est vu confier la tâche d’enquêter et de répertorier la popularité des différents personnages de jeux vidéo, en se basant sur des recherches sur Internet, des publications sur différents réseaux sociaux tels qu’Instagram, Facebook et Twitter, et d’autres données sur le réseau pour découvrir lequel était le personnage le plus recherché par les gens.

Après leur recherche, ils ont trouvé le célèbre hérisson bleu SEGA, Sonic l’hérissonest actuellement le personnage de jeu vidéo le plus populaire sur Internet, avec plus de 6,7 millions de recherches mensuelles, suivi par Pikachu avec 3,7 millions et Pac-Man avec 3 millions respectivement.

Vous pourriez également être intéressé par : Quelle est la console la plus vendue au monde en 2022 et combien coûte-t-elle ?







Plus loin dans la liste, on retrouve Mario en quatrième position avec 2,1 millions et étonnamment Big Boss, un personnage emblématique de la saga »Metal Gear Solid » créé par Hideo Kojimaavec plus de 712 000 recherches.

Voici comment était le top 10 de la liste des personnages les plus populaires selon Techtalk :

Sonique Pikachu Pac-Man Mario grand patron Louis Lara Croft Kratos Yoshi Diablo (de la franchise Diablo de Blizzard)

Sonic a été créé en 1990, mais sa première apparition a eu lieu le 23 juin 1991. La création du hérisson rapide était une tentative totale de la société SEGA de renverser le grand nombre de ventes que Nintendo réalisait avec sa franchise Super Mario. un personnage qui était tout le contraire du plombier bonnet rouge.

Les jeux vidéo Sonic ont été un succès total pour l’entreprise, car elle a dépassé la Super Nintendo avec de grandes ventes avec sa console. lecteur sega méga. Le succès de Sonic a été si grand que même dans les années 90, il est devenu plus connu des enfants que Mickey Mouse, la souris emblématique de Disney.

Bien que beaucoup considèrent que les jeux Sonic n’ont pas actuellement la qualité des jeux classiques Sega Mega Drive, il semble que l’apparence intrépide du hérisson bleu continue de captiver les enfants et les adultes, car comme on peut le voir, c’est toujours l’un des personnages de jeux vidéo les plus recherchés aujourd’hui.

Vous pourriez également être intéressé par : 5 jeux à essayer si vous êtes fan de la saga Monkey Island







Sa popularité pourrait également être due au grand succès du film d’action en direct » Sonic the Hedgehog », qui a actuellement sa suite, où l’on peut voir Sonic vivre des aventures dans la vraie vie, avec Tails et Knuckles, tout en essayant d’arrêter au maléfique Dr Robotnik, interprété par l’acteur légendaire Jim Carrey.

L’année dernière, SEGA a annoncé qu’il travaillait sur »frontières sonores », le prochain épisode du hérisson qui prévoit de sortir en 2022.