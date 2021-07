Quel est le personnage le plus détesté de Grey’s Anatomy ?

L’anatomie de Grey est une série dramatique qui fait vibrer son public avec les histoires qu’elle présente. De la réalité des médecins qui peinent à progresser professionnellement et à mener leur vie personnelle, aux problèmes rencontrés par les patients qui sont soignés avec les protagonistes de l’émission. Tout est excitation dans cette émission ! Les abonnés sont très passionnés par leurs personnages préférés. Et aussi un de ceux qui détestent…

En ce sens, nombreux sont ceux qui pourraient prendre le titre de « le docteur le plus détesté » de L’anatomie de Grey. Le concours a son propre nom qui apparaît sur toutes les listes : Eliza Minnick, interprétée par Marika Dominczyk. Le consultant embauché pour modifier le système de résidence hospitalière arrivé dans la saison 13.

Le personnage le plus détesté de Grey’s Anatomy







eliza minnick Il n’avait aucun scrupule à essayer d’exercer un plus grand contrôle sur l’hôpital et ses politiques. Elle s’est attirée la résistance des médecins et des résidents de la Hôpital Grey Sloan Memorial. Son éthique douteuse devant les patients l’a également aidée à devenir une antagoniste au sein de la série.

Minnick controversé a cherché une relation avec Arizona Robbins, un fait qui pouvait l’humaniser devant le public, mais il ne suffisait pas aux adeptes de la série de la valoriser par rapport à son statut de « méchante ». Elle a finalement été licenciée de l’hôpital pour sa gestion stricte du protocole dans une situation d’urgence.

Attentif! Mention honorable en tant que personnage le plus détesté de L’anatomie de Grey c’est pour Owen Hunt (Kevin Mckidd), qui selon les fans a tenté d’imposer ses idées et ses souhaits dans son entourage personnel de telle manière qu’il ressemble plus à un tyran qu’à un médecin prédisposé à soigner des patients.