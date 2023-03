Quel est le personnage de Maite Lanata dans la saison 2 de The Kingdom

NETFLIX

L’actrice argentine a rejoint la série avec Diego Peretti et Peter Lanzani. Découvrez en quoi consiste son rôle de députée nationale dans la fiction Netflix.

©NetflixMaite Lanata a rejoint le casting d’El Reino.

La deuxième saison de Le Royaume Il fait déjà partie du catalogue de Netflix. La fiction créée et écrite par Marcelo Piñeyro et Claudia Piñeiro a présenté ses derniers épisodes sur la plateforme de streaming. Pour cela, non seulement des personnages inoubliables comme celui de Diego Peretti et Peter Lanzani, mais aussi de nouveaux chiffres ont été incorporés. L’un d’eux est Maïté Lanata. Quel est votre caractère ?

+ Comment est la saison 2 de The Kingdom sur Netflix

Produite en Argentine, la dernière saison de Le Royaume reprend l’histoire du berger Emilio Vazquez Pena. Après l’assassinat de son colistier, le chef religieux a réussi à devenir président. Avec de nouveaux alliés, le président a recruté une armée pour imposer la terreur. Dans ce sens, Thaddée il devient un leader populaire qui va tenter de l’affronter.

De cette façon, ils sont revenus à la série Netflix Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Chino Darín et Nancy Dupláa pour remplir les premiers rôles. De même, Vera Spinetta, Sofía Gala, Victoria Almeida, Alfonso Tort, Patricio Aramburu, Nicolás García Hume et Santiago Korovsky ont contribué avec leurs performances dans des rôles secondaires.

+ Le personnage de Maite Lanata dans Le Royaume

Ce nouvel épisode a apporté des ajouts au casting. Diego Velázquez, Julieta Cardinali, Mariana Di Girolamo, Maite Lanata, Agustín Aristarán, Juan Ingaramo et Florencia Raggi ne sont que quelques-uns des artistes qui sont arrivés sur Netflix. L’un des rôles les plus remarquables est celui de Maite Lanata, qui donne vie à Alejandra Orsi Dans ce monde dystopique.

C’est un député national, appartenant au mouvement social de gauche, qui participe à des enquêtes visant le gouvernement. De sa position, il répudie la politique théocratique d’Emilio Vázquez Pena. En ce sens, il utilise toutes ses ressources pour attirer l’attention du public sur les crimes que le président a commis.

