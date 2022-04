Quel est le nouveau projet d’Eiza González ?

Eiza González Elle est l’une des actrices mexicaines du moment qui a réussi à captiver l’industrie cinématographique hollywoodienne et a pu être vue lorsqu’elle a assisté au tapis rouge au Royaume-Uni de Ambulance : plan d’évacuationle film réalisé par Michael Bay dans lequel il partage le générique avec Jake Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen II.

Mais ce n’est pas tout car il y a quelques jours, elle a fait un relooking à la Marilyn Monroe avec des cheveux blonds décolorés, qu’elle a accompagné d’une robe bleue Burberry et de bijoux Bvlgari, une marque de luxe dont elle est devenue la première ambassadrice latina. Mais ce n’est pas tout, puisque son agenda est chargé de nouveaux projets et de Spoiler nous vous dirons ce qu’ils sont.

Quels sont les prochains projets d’Eiza González ?

L’actrice fait partie d’Ambulance: Escape Plan, où elle incarne une infirmière kidnappée dans une ambulance par des hommes désespérés après avoir dévalisé une banque. Cependant, ce n’est pas le seul plan, puisqu’il a un biopic de María Félix, où en plus de réaliser le personnage, il sera le producteur.

Jusqu’à présent, peu de choses ont été rapportées sur le tournage, qui sera réalisé par Matthew Heineman, bien qu’elle ait exprimé qu’elle était « excitée de l’honorer en tant que femme aux multiples facettes ».

D’autre part, il fait partie du casting d’Extrapolations, la série de AppleTV+ sur la crise climatique, qui comprend également Meryl Streep, Tobey Maguire et Marion Cotillard. De plus, il sera dans la série Netflix Three-Body Problem, de David Benioff et DB Weiss, aux côtés de Benedict Wong, Tsai Chin, John Bradley et Liam Cunningham.

Comment Eiza González a-t-elle réussi ?

Grâce à son talent dans des productions à succès telles que « Baby Driver », « Godzilla contre. Kong », « Fast and Furious : Hobbs & Shaw » et « Ne t’inquiète pas, je m’occupe de toi » c’est ainsi qu’elle s’est fait connaître dans le monde d’Hollywood après avoir été rejetée 25 fois. En dialogue avec People en Español, l’actrice a révélé que «Le plus grand défi a été de quitter ma maison et d’être ensuite seul aux États-Unis; aussi le plus grand défi était de perdre 25 films et d’exceller dans ce domaine « .

Après avoir quitté sa ville natale au Mexique où elle a travaillé sur d’autres telenovelas telles que « Lola, il était une fois », « Rêve avec moi » et « Les vrais amours »González a déménagé aux États-Unis pour grandir professionnellement et a affronté le monde concurrentiel d’Hollywood. En 2014, il a attiré l’attention internationale en tant que Santanico Pandemonium dans la série originale El Rey de Network et From Dusk till Dawn: The Series de Netflix, basée sur le film du même nom.

Plus tard, des succès sont venus dans sa carrière dans des productions telles que Alita : Battle Angel (2019), Madame M dans Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw (2019), Fran dans le thriller comique Ne t’inquiète pas, je m’occuperai de toi (2020) et Maia Simmons dans le film MonsterVerse ; Godzilla contre Kong (2021).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂