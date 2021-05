Quel est le nombre minimum de personnes nécessaires pour survivre à une apocalypse?

De la guerre nucléaire totale à un géant astéroïde grève, ce n’est pas difficile à imaginer comment la vie humaine sur Terre pourrait se terminer brusquement . Mais en supposant qu’il y ait des survivants, combien de personnes faudrait-il pour maintenir notre espèce en vie?

La réponse courte est que cela dépend. Différentes catastrophes créeraient des conditions apocalyptiques différentes pour les populations humaines survivantes à endurer. Par exemple, une guerre nucléaire pourrait déclencher un hiver nucléaire , avec des survivants confrontés à des températures estivales glaciales et à une famine mondiale, sans parler de l’exposition aux radiations. Cependant, en mettant certaines de ces conditions de côté et en se concentrant sur la taille de la population, le nombre minimum est probablement très petit par rapport à environ 7,8 milliards de personnes vivant aujourd’hui.

«Avec des populations de quelques centaines, vous pouvez probablement survivre pendant de nombreux siècles. Et de nombreuses petites populations de ce type ont survécu pendant des siècles et peut-être des millénaires», Cameron Smith, professeur adjoint adjoint au département d’anthropologie de la Portland State University dans l’Oregon , a déclaré à 45Secondes.fr.

Smith recherche dans les premières civilisations humaines et la colonisation spatiale lui donne un assez bon aperçu de nos espoirs de survie à l’apocalypse. Il s’attend à ce que les grandes villes soient les plus vulnérables si la civilisation mondiale devait s’effondrer , car ils importent presque toute leur nourriture et dépendent fortement de l’électricité. Les populations survivantes se disperseraient donc probablement pour trouver des ressources.

Au début de la période néolithique (à partir de la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12000 ans), lorsque les humains ont commencé à cultiver, il y avait de nombreux petits villages dans le monde avec des populations allant de quelques centaines à environ 1000 individus, selon Smith. « C’étaient des populations plutôt indépendantes, mais je soupçonne qu’elles avaient aussi des liens de reproduction et des interconnexions de mariage avec d’autres villages. Et dans un scénario apocalyptique, j’imagine que la même chose se produirait. »

Une population survivante de seulement quelques centaines de personnes aurait besoin d’un moyen de maintenir un système de reproduction, a déclaré Smith. La consanguinité, ou la reproduction entre individus étroitement apparentés, est un défi majeur auquel les petites populations sont confrontées.

Les conséquences de la consanguinité peuvent être démontrées avec la chute de la dynastie espagnole des Habsbourg, qui régna sur l’Espagne aux XVIe et XVIIe siècles. La dynastie a régulièrement maintenu le mariage dans la famille jusqu’en 1700, date à laquelle la lignée s’est terminée par un roi Charles II infertile et déformé au visage, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Un scénario similaire pourrait arriver à une population humaine en diminution avec des options de reproduction limitées à la suite d’une apocalypse, à moins qu’elles n’en aient assez génétique diversité pour éviter les unions étroitement liées. Un nombre suffisant d’individus en âge de se reproduire du sexe opposé, connu sous le nom de taille effective de la population, serait également nécessaire pour que le métissage réussisse.

Les humains pourraient potentiellement préparer les populations à survivre à un apocalypse s’ils le voyaient venir. Seth Baum, co-fondateur et directeur exécutif du Global Catastrophic Risk Institute, un groupe de réflexion non partisan, se penche sur le risque de catastrophes mondiales. Il est favorable à la prévention des catastrophes potentielles, ce qui, dans le cas d’une guerre nucléaire, par exemple, signifie assurer de bonnes relations entre les pays dotés d’armes nucléaires. Cependant, les recherches de Baum incluent également la perspective de construire des refuges pour protéger les humains en cas de catastrophe mondiale.

« Si une catastrophe doit se produire, nous voudrons avoir certaines de ces garanties en place, afin qu’au moins une partie de la population puisse continuer, une certaine civilisation humaine puisse continuer », a déclaré Baum à 45Secondes.fr.

Selon Baum, un facteur important dans toute sorte de refuge est la capacité d’isoler un groupe de tout ce qui cause des dommages. Par exemple, certains pays insulaires, comme la Nouvelle-Zélande et l’Australie, se sont effectivement transformés en refuges à grande échelle pendant la coronavirus pandémie par empêcher le virus d’entrer , pour la plupart.

Un pas en avant serait d’avoir un refuge dédié aux catastrophes quelque part sur Terre , Dit Baum. Baum a comparé ce refuge hypothétique au Coffre-fort mondial de semences à Svalbard, en Norvège, qui conserve des sauvegardes des graines du monde en sécurité à l’intérieur d’une montagne. « Et puis, aller encore plus ambitieux que ça, ce serait avoir quelque chose [for humans] ce n’est pas sur la planète », a déclaré Baum.

Survivre dans l’espace

Ainsi, dans la situation hypothétique dans laquelle les humains ont réussi à s’échapper vers un corps céleste ou une planète pour éviter un scénario apocalyptique, quel est le nombre minimum de personnes nécessaires pour survivre dans l’espace?

Un équipage de départ de seulement 98 personnes suffirait pour un voyage de 6300 ans (voyageant dans un vaisseau spatial hypothétique à des vitesses qui sont possibles avec la technologie actuelle) à Proxima Centauri b, une exoplanète potentiellement habitable semblable à la Terre en orbite autour de Proxima Centauri, le étoile la plus proche du soleil, selon une étude de 2018 publiée dans le Journal de la British Interplanetary Society dirigé par Frédéric Marin, astrophysicien à l’Université de Strasbourg en France qui étudie l’anthropologie spatiale.

L’équipage de Proxima Centauri b ne serait pas constitué d’un échantillon aléatoire de 98 humains, mais plutôt de 49 couples reproducteurs indépendants, prêts à transmettre leurs gènes. La population ne resterait génétiquement diversifiée et en bonne santé au fil du temps que dans certaines conditions, par exemple, l’élevage de l’équipage devrait être surveillé et restreint. En outre, une équipe de départ plus importante de 500 personnes serait probablement un choix plus sûr, car ils seraient plus susceptibles de conserver leur diversité génétique avec plus de couples reproducteurs, selon un suivi. étude par Marin et ses collègues, publié en février sur le serveur de pré-impression arXiv.org.

Smith a recommandé de ne pas utiliser de nombres minimum absolus dans les efforts spatiaux. « Mon analogie est que si vous montez à bord d’un avion de ligne, et qu’ils vous emmènent à New York, vous ne voulez pas que le pilote ait exactement assez de carburant pour atteindre la piste de New York. Vous avez besoin d’une réserve en cas de catastrophe. . »

