Quel est le nom du film Mötley Crüe et où le regarder

Le groupe formé par le bassiste Nikki Sixxle batteur Tom Leeson chanteur Vince Léal et le guitariste mickey marsa son propre livre biographique co-écrit avec Neil Straussintitulé » The Dirt: Confessions of the Wolrd’s Most Norotius Rock Band », qui a été publié en 2001, et racontait en détail l’histoire du groupe racontée par les membres eux-mêmes.

C’était en 2019 lorsque Netflix a décidé de sortir le film »La saleté », une adaptation entièrement basée sur le livre et réalisée par Jeff Trémain qui suit l’ascension et les exploits du groupe de rock Mötley Crüe, le tout avec un ton similaire sauvage et dangereux qui tentera de nous transporter dans la vie que le groupe a eue pendant les années 80.

De quoi parle The Dirt ?

Le plus grand groupe de hard rock des années 80 est devenu la tête d’affiche des rock stars insensées et sauvages. « The Dirt » nous montre en détail comment les membres se mettent en quatre dans un monde d’alcool, de drogue et de sexe, une histoire qui, comme le dit le film, « pourrait arriver à n’importe qui, mais à nous ».

Les membres de Mötley Crüe ont servi de producteurs de « The Dirt », racontant en détail ses gloires et ses misères et révisant chacune des scènes afin qu’elle soit un portrait fidèle de ce qu’ils ont vécu pendant leur époque de gloire. Ce qu’il faut prendre en compte, c’est que le film ne coupera pas une seconde pour montrer des scènes sexuelles ou polémiques, car même dans les premiers instants du film on peut déjà voir une femme nue et on peut voir les personnages s’injecter toutes sortes de substances à tout moment.

Où pouvez-vous voir The Dirt?

Depuis la sortie du livre en 2001, il y avait eu des rumeurs pendant plusieurs années sur l’adaptation au grand écran, mais ce n’est qu’en 2019 que Netflix a finalement donné vie à cette adaptation pour son service de streaming, en la créant le 22 mars. Cela dit, tous les abonnés à la plateforme Netflix pourront profiter de »The Dirt ».

Les stars du cinéma Iwan Rhéon comme Mick Mars Douglas Booth comme Nikki Sixx Mitrailleuse Kelly comme Tommy Lee et Daniel Webber comme Vince Neil.