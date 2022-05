Quel est le nom de la série du groupe Bronco: où la regarder et combien de chapitres a-t-elle

L’un des groupes les plus populaires et les plus emblématiques de la musique mexicaine régionale est sans aucun doute le groupe Rugueux, un groupe spécialisé dans le style grupero et devenu célèbre grâce à ses ballades, cumbias, rancheras et huapangos. Étant originaire d’Apodaca, Nuevo León, l’histoire du groupe a été très importante ainsi que leur carrière, et pour rendre justice à leur carrière, en 2019, ils ont créé »Bronco : la série ».

Cette production biographique raconte l’histoire des débuts du groupe musical Bronco, depuis sa fondation, les obstacles auxquels ils ont dû faire face pour s’aventurer dans la musique et comment ils ont réussi à devenir l’un des groupes les plus populaires de tout le Mexique. L’histoire de la série nous montre comment les quatre musiciens partent de rien pour se frayer un chemin dans l’industrie musicale, surmontant la discrimination et la pauvreté pour atteindre le sommet.

Cependant, bien qu’ils aient réussi à trouver la gloire, ils constatent que le chemin du succès conduit à perdre la chose la plus précieuse : les rênes de leur vie et l’amour de leur famille. L’intrigue est basée sur le livre » Cicatrices de un Corazón, Bronco », écrit par le leader du groupe José Guadalupe Esparza et sorti le 24 septembre 2019 via la chaîne TNT en Amérique latine.

Où pouvez-vous regarder » Bronco : la série » ?

La série autobiographique sur le chemin de la gloire du groupe Bronco peut actuellement être vue via le service de streaming HBO Max, qui est disponible au Mexique pour un prix de 149 pesos mexicains par mois. » Bronco : la série » a une saison de 13 épisodes qui durent environ 40 à 45 minutes chacun.

» Bronco: The Series » présente un casting formidable qui donne vie au quatuor légendaire, avec l’acteur louis alberti donnant vie à José Guadalupe » Lupe » Esparza, Raúl Sandoval comme Ramiro Delgado, yigael yadin comme José Luis » Choche » Villarreal » et Baltimore-Beltran comme Javier Villarreal.

Si vous êtes un fan du groupe Bronco, vous ne pouvez pas manquer cette production, avec une histoire pleine de drame, de joie, de déception et, surtout, de musique. La série compte également Hernán Mendoza, Luis Felipe Tovar, Pablo Astiazarán et Florencia Ríos dans son casting.