Quel est le montant estimé de la fortune de Luis Miguel?

Segura Blouson Moto Segura Miguel Kaki M

Le blouson moto Miguel de Segura est conçu pour les pilotes urbains. Avec une construction principale composée de Serica durable associé à une membrane imperméable respirante qui le rend idéal pour une utilisation estivale, le blouson Miguel peut également être utilisé pour les jours plus froids grâce à la doublure thermique en aluminium qui reflète la chaleur corporelle à l’intérieur. À la taille, vous pouvez utiliser l'un des trois boutons-pression des deux côtés pour obtenir un ajustement personnalisé et la capuche est amovible. Pour plus de sécurité, le blouson est équipé de protections Alpha sur les coudes et les épaules et d’une poche prête pour ajouter une protection dorsale. Caractéristiques : • Tissu Serica• Membrane imperméable fixe• Doublure en maille fixe• Doublure amovible thermo-aluminium 90g• Capuche amovible• 4 poches extérieures• 2 poches intérieures• Taille ajustable• Fermetures éclair aux poignets• Protections des coudes Alpha réglables homologuées EN 1621-1:2012 • Protections des épaules Alpha homologuées EN 1621-1:2012 • Poche pour rajouter une protection dorsale (vendue séparément)