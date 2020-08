Quel est le meilleur SUV 2020? Captur contre 2008 contre Kamiq contre Puma contre Juke

Un autre contenu obligatoire sur la chaîne YouTube de Razão Automóvel. Nous avons réuni les principales nouveautés du segment pour un SUV «méga» comparatif – le deuxième sur notre chaîne Youtube.

Ford Puma, Nissan Juke, Peugeot 2008, Skoda Kamiq, Renault Captur. Cinq modèles pleins de qualités qui affrontent l’un des segments les plus compétitifs du moment.

Lequel est le plus spacieux? Qu’est-ce qui est le plus sportif? Et le plus spacieux? Lequel a le meilleur moteur? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons dans les prochaines minutes de cette vidéo:

Le meilleur de chaque modèle

Pour cette comparaison, nous avons choisi les versions les plus équipées. Nous voulions montrer dans cette vidéo le meilleur de chacun d’entre eux. En raison de cette option, dans certains cas, les prix des modèles testés dépassent 30 mille euros.

Mais rassurez-vous! Pour un prix nettement inférieur, vous pourrez acheter l’un de ces modèles avec un bon approvisionnement en équipement – aux fins de l’évaluation, nous n’avons même pas considéré les promotions spécifiques que les marques pratiquent habituellement. Visitez les sites Web des marques et surprenez-vous.

Bien que les moteurs les plus puissants soient présents dans cette comparaison, il y a une «puissance de feu» suffisante dans les propositions intermédiaires de chaque modèle.

Une chose est sûre: dans ce segment, il est impossible de mal choisir. Tous les modèles ont des arguments très valides. Il n’y a pas de gagnant clair – cela dépendra de ce que vous appréciez le plus – mais il y aura sûrement un modèle adapté à vos besoins.

Comparatif SUV très proche

Au final, par une très petite marge, la victoire a souri à Renault Captur. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-joint, la Peugeot 2008 a été le modèle qui a ajouté le plus de points dans cette comparaison, mais le Renault Captur a obtenu un léger avantage sur certains critères que nous avons jugés plus pertinents pour ceux qui recherchent un SUV utilitaire.

Excellente évaluation également pour la Skoda Kamiq et la Ford Puma. Le Skoda Kamiq est l’un des meilleurs SUV de la famille. Excellente habitabilité et excellente qualité de construction. Cela n’est pas allé plus loin juste à cause de l’équipement et du prix légèrement plus élevé que la concurrence.

La Ford Puma, en dépit d’être un excellent membre de la famille, est celle qui traite le mieux ceux qui aiment vraiment conduire. Il présente le meilleur moteur de ce quintette – nous avons considéré la version 1.0 Ecoboost 125 ch à des fins d’évaluation – et le châssis / suppositions est celui qui se comporte le mieux lorsque le rythme augmente.

Le Nissan Juke, sans briller dans aucun domaine particulier, n’a également déçu dans aucun. Note très positive pour son rapport prix / équipement.

