Quel est le meilleur smartphone en photographie à ce jour en 2021? On vous laisse le choisir … aveuglément

Il n’y a pas de bons ou mauvais goûts et dans la variété, précisément, il y a du goût. Dans la grande comparaison photographique des téléphones mobiles de cette année, vous avez vu ce que les résultats nous semblaient et maintenant Vous devez choisir quel mobile est celui qui prend les meilleures photos … à l’aveuglette.

Autrement dit, dans ce cas, nous verrons quel smartphone des sept que nous avons testé vous plaît le plus en général, mais en comptant vos votes sans savoir quel mobile a pris quelle photo dans chacune des scènes. Nous en mettons plusieurs, de jour comme de nuit, mais au lieu d’étiqueter avec les modèles mobiles, nous le faisons avec des lettres afin que vous puissiez choisir la photo que vous aimez le plus dans le questionnaire par la suite. À votre discrétion.

Nous vous rappelons quels sont les smartphones qui participent à cette comparaison aveugle:

Image 1: mode automatique

Ces photos sont prises en mode automatique, sans tirer HDR ou haute résolution (dans les cas où deux modes sont disponibles).

Image 2: grand angle

Ces images sont réalisées avec les objectifs grand angle, en mode automatique et sans HDR. Dans ce cas, tous les mobiles disposent d’une caméra de ce type.

Image 3: haute résolution

Ces photographies ont été prises avec la meilleure résolution disponible sur chaque mobile. On se souvient dans chaque cas:

Huawei Mate 40 Pro: 50 mégapixels.

iPhone 12 Pro Max: 12 mégapixels.

OnePlus 9 Pro: 48 mégapixels.

OPPO Find X3 Pro: 50 mégapixels.

Samsung Galaxy S21 Ultra: 108 mégapixels.

Sony Xperia 5 II: 12 mégapixels.

Xiaomi Mi 11: 108 mégapixels.

Image 4: portrait

Ces photos sont prises avec le mode portrait des téléphones portables. Tous ne sont pas activés à la même distance, certains étant plus instables en ce sens, et dans certains cas le téléobjectif est utilisé, on verra donc que parfois le sujet est plus proche.

Image 5: zoom

Ces photos ont été prises avec le zoom optique maximum disponible, sauf là où il n’est pas disponible. Nous allons être un peu mauvais et ne pas vous rappeler la puissance dans chaque cas, pour ne pas vous donner d’indices (mais vous avez un rappel des caractéristiques des caméras dans la comparaison initiale, vous pouvez jeter un œil à tous d’eux):

Image 6: intérieurs

Photographies en mode automatique. Le HDR, le mode nuit ou la haute résolution n’ont en aucun cas été activés.

Image 7: nuit

Une autre photographie en mode automatique. Le HDR, le mode nuit ou la haute résolution n’ont pas non plus été activés dans aucune des prises de vue.

Image 8: portrait de nuit

Un dernier test avec le mode portrait dans des conditions bien plus compliquées que dans le précédent. Notez que dans ce cas, nous avons utilisé le mode Aperture dans la photo Huawei (car ce n’est pas un être humain).

Les résultats … dans quelques jours

Vous pouvez regarder et revoir les photos sans hâte et calmement. Nous vous donnerons quelques jours pour répondre et nous publierons les résultats dans environ une semaine.

Bien sûr que c’est complètement anonyme et il n’est pas nécessaire de voter sur toutes les questions. Nous vous montrerons les résultats dans un article, avec le décompte des voix et la mémorisation des photos gagnantes. Et maintenant oui, alea jacta est.

Vecteur | [Freepik](https://www.freepik.com/free-vector/comic-style-question-mark-speech-bubble-background_7082687.htm#page=1&query=question&position=20.