Le catalogue Netflix propose une grande variété de titres, certains en propre et d’autres « empruntés », dont nous soulignons un en particulier.

©IMDBCatherine Keener en a été l’une des protagonistes.

Historiquement, le monde de la comédie nous a donné de grands acteurs capables de nous faire rire aux éclats en seulement deux secondes. Un coup de robin-williams il suffisait de tomber par terre en riant ; un visage de Jim Carrey ça valait la même chose. Il existe de nombreux référents de la comédie et nous pouvons faire une liste interminable avec des chiffres qui s’ajoutent aux deux mentionnés, de la stature de Adam Sandler, Andy Samberg, Steve Carell, Kristen Wiig ou Julia Louis-Dreyfus.

Dans Netflix il y a plusieurs titres de comédie plus qu’intéressants à voir, mais si nous devons en souligner un qui se démarque des autres, nous devons nous référer à un film qui a changé la carrière de son protagoniste. On parle de Vierge à 40 ansdirigé par Judd Apatow et en vedette Steve Carell dans le rôle principal de Andy Stitzer. Avec lui se trouvaient des personnalités telles que Catherine Keener, Paul Rudd, Seth Rogen et Jane Lynchpour n’en nommer que quelques-uns.

L’histoire de Vierge à 40 ans tourne autour Andy Stitzer, un homme à la vie plutôt médiocre dans lequel son plus grand passe-temps est les objets de collection auxquels il peut accéder grâce à son travail dans un magasin d’électroménager. Le plus gros problème dans sa vie est qu’il n’a pas eu de relations sexuelles. Pour cette raison, ses collègues décident de se donner pour objectif de l’aider à s’acquitter de cette dette.

S’il est vrai qu’aujourd’hui une comédie comme celle de Vierge à 40 ans, il n’est pas juste de s’en écarter. La production de Apatow a des moments inoubliables, comme la séquence d’épilation sur la poitrine de Steve Carell (qui était 100% réel) ou les échanges entre Seth Rogers et Paul Rudd, souvent improvisé. Aujourd’hui c’est un classique qu’il faut voir au moins une fois dans sa vie et grâce au catalogue de le N rouge vous pouvez le trouver facilement.

Si nous commençons à parler de grands films humoristiques qui ont été réalisés de manière animée, nous devons passer à un titre qui a été développé par travaux de rêve. On parle de Shrek Oui Shrek 2les deux premiers films étaient centrés sur ce célèbre ogre auquel il a donné la parole Mike Myersqui a fait un art de se moquer de la construction des contes de fées de Disney. Les deux films sont disponibles sur Netflix et ils s’ajoutent aussi à la liste de ceux qu’il faut voir oui ou oui une fois dans sa vie.

