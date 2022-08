Quel est le meilleur film d’action sur Netflix

Netflix

Netflix a de grands titres d’action dans son catalogue, parmi lesquels figurent les films les plus chers développés par la plateforme. La meilleure!

Netflix a des titres d’action intéressants dans son catalogue où il a produit certains des films les plus chers de la plateforme, tels que Notice rouge avec un casting de luxe qui comprend Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds ou le plus récent L’homme gris avec Ryan Gosling et Chris Evans, deux films d’action qui pourraient bien prendre le titre de meilleur mais qui sont dépassés par un autre film.

meilleur film d’action Netflix met en vedette l’homme qui donne vie à Thor dans le Univers cinématographique Marvel, Chris Hemsworth. On parle de mission de sauvetagequi selon le web Tomates pourries Il a été très bien accueilli par le public, ce qui lui confère un taux d’acceptation de 70% avec plus de 2 500 avis vérifiés. Non seulement cela, Le N rouge déjà confirmé une suite à cette histoire.

Chris Hemsworth incarne Tyler Rake, un mercenaire du marché noir et ancien opérateur SASR, qui est recruté pour sauver Ovi Mahajan, le fils d’un baron de la drogue indien emprisonné, qui s’enfuit de chez lui pour visiter un club, où il est kidnappé par des agents des forces de l’ordre. policiers travaillant pour le baron de la drogue rival Amir Asif. Le père d’Ovi refuse de payer une rançon car cela nuirait à son « prestige ».

Un film bourré d’action

De cette façon, Tyler Rake sauve Ovi et tue ses ravisseurs, mais les hommes de son père ne transfèrent pas intentionnellement les fonds. Au lieu de cela, ils tuent les coéquipiers de Rake pour ramener Ovi et empêcher tout paiement au groupe de mercenaires. Ovi s’échappe et Asif ordonne la fermeture immédiate de Dhaka, sécurisant tous les ponts à l’extérieur de la ville.

le caractère de Chris Hemsworth Dans ce film bourré d’action, il est prêt à tout pour sauver Ovi sain et sauf, ce qu’il réalise à la fin du film, même si son sacrifice doit être supérieur à ce que ce mercenaire imaginait lorsqu’il a été embauché pour effectuer ce travail. au début de l’histoire. Bien sûr, être au milieu de la guerre entre deux trafiquants de drogue n’est pas une tâche facile.

mission de sauvetage étoiles Chris Hemsworth comme Tyler Rake, Rudhraksh Jaiswal comme Ovi Mahajan Jr., Randeep Hooda comme Saju, Golshifteh Farahani comme Nik Khan, Pankaj Tripathi comme Ovi Mahajan Sr., Priyanshu Painyuli comme Amir Asif, David Harbour comme Gaspar, Adam Bessa comme Yaz Khan , Sam Hargrave comme Gaetan et Neha Mahajan comme Neysa. Le film est réalisé par Sam Hargrave.

