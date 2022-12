Quel est le manga le plus effrayant de Junji Ito et ses meilleures œuvres

Comme d’autres médias de divertissement, le manga a un grand nombre de types de genres différents, dont beaucoup ont un mangaka qui excelle dans un certain genre. C’est ici que beaucoup considèrent Junji Itō l’un des plus grands auteurs d’horreur de ces derniers temps.

Alors qu’Ito a commencé à créer des mangas comme un passe-temps, il a rapidement commencé à créer des histoires d’horreur qui étaient toutes considérées comme des chefs-d’œuvre, mettant en évidence ses dessins sombres présentant des scènes réalistes, des démembrements corporels et des lieux vraiment sinistres.

Ito parvient à capturer de manière formidable les expressions de fatigue, de peur, de terreur et de désespoir de son personnage, les voyant souvent impliqués dans des scènes sanglantes, des insectes, des monstres et des personnages déformés. C’est pourquoi nous vous apportons ici les meilleures œuvres de Junji Ito, en commençant par »uzumaki », considéré comme son manga le plus effrayant.

uzumaki

Ce manga suit l’histoire de Kirie, une jeune fille qui mène une vie normale à Kurouzu, une ville près d’une baie et séparée de la grande ville par un tunnel. Toute sa vie change lorsque son petit ami Suichi lui dit que quelque chose d’étrange se passe dans leur ville, remarquant de petits remous dans les rues et les ruisseaux.

Chaque chapitre du manga racontera une histoire étrange qui impliquera différents habitants de Kurouzu, chacun ayant quelque chose à voir avec une spirale, des événements qui seront liés les uns aux autres et qui auront des éléments d’horreur et de folie.

Tommy

Considéré comme le manga le plus connu d’Ito, l’histoire suit Tomie Kawakami, une fille qui se distingue par sa grande beauté qui fait que tous les hommes la désirent. Tomie est une fille capricieuse qui aime jouer avec ses amants, les rendant tellement fous qu’ils finissent toujours par la tuer. Cependant, ils sont alors terrifiés et nerveux lorsqu’ils la revoient vivante après être morte plusieurs fois.

C’est ici que l’histoire se concentre sur Tomie et les différentes manières dont elle rend les hommes fous, chacun d’eux faisant des actes meurtriers monstrueux contre sa personne, c’est donc un manga plein de scènes gores et de déformations. Ce manga a été le premier réalisé par Ito, commençant sa carrière professionnelle en tant que mangaka.

Gyo : Ugomeku Bukimi

Manga qui suit Tadashi et sa petite amie Kaori et leur voyage à la plage. Bien que la petite amie soit celle qui voulait faire le voyage, l’odeur de la mer et du poisson la fait se sentir très mal, à tel point qu’à leur retour, elle continue de se plaindre et désespère Tadashi, qui décide de trouver d’où vient cette odeur. . C’est alors qu’il découvre quelque chose de très étrange : un poisson avec des pattes.

De là, toutes sortes de créatures marines marchantes avec des pattes ressemblant à des cafards commencent à émerger, de sorte que tout le monde est en danger lorsque même les requins peuvent être hors de la mer. C’est ici qu’Ito joue avec la peur de l’inconnu, la mer étant l’un des milieux que l’homme ignore le plus.

Ashira no Danshou no Kai

Après un grand tremblement de terre, une fracture est découverte dans la montagne Amigara, laissant une sorte de trous en forme humaine. La nouvelle est si grande qu’elle attire l’attention de nombreuses personnes, qui se rendent à la montagne pour apprécier de leurs propres yeux cet événement particulier.

Tout change lorsqu’un homme pénètre dans l’un des trous de forme humaine de la montagne, pénétrant parfaitement et rendant impossible à quiconque de le sauver. C’est alors qu’ils découvrent que chacun des trous est unique et qu’il peut y avoir quelqu’un de la taille Exactement pour y entrer.

Yotsutsuji no Bishounen

Ici, nous rencontrons Ruusuke Fukata, un garçon qui revient dans sa ville natale après quelques années. Dans cette ville, il est de coutume que les gens attendent dans les coins pour demander à des inconnus leur avenir ou leur fortune, mais récemment, de nombreuses filles ont commencé à se suicider en se coupant la gorge, mentionnant seulement avoir vu un beau garçon avant l’attaque. .

Avec cela, Ryuusuke commence à devenir très nerveux, car il se souvient que lorsqu’il était enfant, il a répondu à une question d’une femme inconnue, qui étrangement se trouvait dans le même coin où l’on dit que les filles ont commencé à se suicider, et peuvent avoir une sorte de lien étrange avec les morts.