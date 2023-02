Quel est le lien entre la comète verte et le film Tinkerbell and the Neverland Beast ?

Curiosités

Le film d’animation La Fée Clochette est devenu une tendance ces derniers jours à cause de la comète verte qui va traverser l’hémisphère sud, mais quelle est la relation ?

© IMDb/FreepickQuel est le lien entre la comète verte et le film Tinkerbell and the Neverland Beast ?

Il y a des événements qui sont uniques à l’humanité et nous sommes à la veille de l’un d’entre eux. Les Comète C/2022 E3 (ZTF) ou mieux connu sous le nom « cerf-volant vert » il traversera la Terre et, selon les spécialistes, cela ne se reproduira pas avant 50 000 ans. On estime qu’il sera vu dans l’hémisphère sud entre le 2 et le 4 février, mais il a déjà été lié au film Clochette et la bête de Neverland. Parce que?

Cette comète a été l’une des découvertes les plus importantes de 2022, lorsqu’un groupe d’astronomes analysait les images d’une caméra à large spectre au centre Zwicky Transiet à Mount Palomar, en Californie. Au moment de l’observation, il se trouvait à environ 650 millions de kilomètres du soleil et dès qu’il s’approchera de la Terre, il sera à environ 42 millions de kilomètres. Des études affirment qu’il faudrait plus de 200 ans pour orbiter autour du soleil.

+Comment la comète verte et le film Tinkerbell sont-ils liés ?

Alors que l’actualité de la comète verte captait l’intérêt populaire, une partie du public s’est rendue sur les réseaux sociaux pour la commenter et la mettre en relation avec le film pour enfants Clochette et la bête de Neverland. Des vidéos sont apparues sur Twitter ou TikTok dans lesquelles ils se sont souvenus d’une scène et ont montré leur émotion à ce sujet. Il arrive qu’il y ait un lien direct et ici nous allons vous l’expliquer.

La prémisse du film d’animation montre une comète verte qui génère l’apparition d’une énorme créature appelée Bourruqui a dormi pendant 1000 ans et, selon les dictons, est destiné à détruire Pixie Hollow, le village féerique dans lequel il vit fée Clochette. Il s’agit de la bête du pays imaginaireavec qui ils construisent une grande amitié, mais étant un danger supposé pour la ville, ils lui disent au revoir afin qu’il puisse se rendormir pour un autre millénaire.

Ce moment d’émotion a été revécu par les téléspectateurs du film récemment et ils ont fait un jeu de mot pour une éventuelle apparition de Bourru dès que la comète verte passe au-dessus de la Terre. si tu veux voir Tinker Bell et le monstre du pays imaginaireréalisé par Steve Loter, vous pouvez le regarder dès maintenant sur le service de streaming Disney+.

