Quel est le genre de film et de série dans lequel Jenna Ortega a le plus travaillé ?

À son jeune âge, Jenna Ortega a fait partie de multiples projets à la télévision et sur grand écran, mais dans quel genre était-elle le plus ?

©GettyQuel est le genre de cinéma et de séries dans lequel Jenna Ortega a le plus travaillé.

Jenna Ortega Il fait partie des grandes célébrités du moment et il doit beaucoup au succès de la série. Merlin sur le service de streaming Netflix, au-delà des autres productions dans lesquelles elle a joué tout au long de 2022. L’actrice est reconnue dans l’industrie dès son plus jeune âge, sa filmographie est donc étonnamment étendue à 20 ans, bien qu’avec une caractéristique intéressante : travaille généralement dans différents genres. En quoi était-il le plus ?

La jeune femme est née dans la vallée de Coachella, en Californie, aux États-Unis, et est le quatrième des six enfants du mariage formé entre Natalie, d’origine mexicaine et portoricaine, et Edward A. Ortega, d’origine mexicaine. En s’intéressant au milieu artistique, il n’a pas eu une enfance normale comme tout le monde, mais c’est le grand sacrifice qu’il a dû faire dans sa carrière.

+Quel est le genre dans lequel Jenna Ortega a le plus travaillé ?

Comme nous l’avons mentionné, l’actrice ne reste généralement pas avec un seul style audiovisuel et pour cette raison, elle a également fait partie de nombreux projets en si peu de temps. Mais si on doit se démarquer, on vous dit que Le genre dans lequel Jenna Ortega a le plus travaillé est la comédie. Il a fait ses débuts à l’écran dans la série Rob, avec Rob Schneider. était aussi dans The Little Rascals Save the Day!, The Nanny: Deadly Queen, Yes Day, Stuck in the Middle, Bizaardvark Oui Merlinétant une comédie noire.

Une tendance que la star de Netflix a marquée ces derniers temps était d’assumer davantage de rôles d’adultes, donc le deuxième genre habituel pour elle est l’horreur. L’un de ses premiers rôles au cinéma était dans Insidious: Chapitre 2mais plus tard les rôles arriveraient dans Cri, Studio 666, X, American Carnage et bientôt ce sera la première Cri VIdéjà dans le cadre de la franchise.

En dehors des genres mentionnés, Jenna Ortega s’est également démarqué dans le monde de super-héros, drame, policier, animation et suspenseoù beaucoup se souviendront d’elle pour avoir été Ellie Alves dans la saison 2 de vous. En plus de la deuxième tranche de MerlinSes prochaines productions sont : Hiver Printemps Été ou Automne (Drame), le plus fin (suspense) et La fille de Miller (Comédie dramatique).

