Quel est le film qui sort dans 100 ans ?

John Malkovich a écrit un film qui a été réalisé par Robert Rodríguez mais qui ne sortira qu’en 2115. Ce que nous savons du mystérieux projet !

100 ans : le film que vous ne verrez jamais est un projet achevé en 2015 sous la direction de robert rodriguezécrit et interprété Jean Malkovitch. La chose curieuse à propos de ce film est qu’il n’atteindra les salles de cinéma du monde entier qu’en 2115, comme l’ont décidé les responsables du film en question, ce qui reste un véritable mystère.

Le film est parrainé par la marque de cognac Louis XIII et à la fin du projet, une campagne d’intrigue a été lancée avec trois teasers pour le film. Le premier imagine un futur dystopique sur une Terre ruinée et abandonnée, le second avec une urbanisation extrêmement avancée technologiquement et le troisième trailer au milieu d’une invasion où des cyborgs ont pris le contrôle de la planète. Dans tous les cas, le dialogue est le même.

Un projet différent de tout

Jean Malkovitch revient en vedette dans un projet hyper créatif si l’on tient compte du film Voulez-vous être John Malkovich ? de 1999 réalisé par Spike Jonze avec un scénario de Charlie Kaufman qui raconte l’histoire d’un marionnettiste qui trouve un trou par lequel il peut entrer dans l’esprit de l’acteur Jean Malkovitch et vivre une vie meilleure que la sienne. Une intrigue inoubliable ! maintenant l’acteur Avec de l’air il a écrit un projet aussi ambitieux que ce film de la fin des années 90.

Pour éviter d’éventuelles fuites,100 ans : le film que vous ne verrez jamais Il a été entreposé avec une bouteille de Louis XIII dans un coffre spécial doté d’une serrure temporaire qui s’ouvrira automatiquement le 18 novembre 2115, jour qui marquera le 100e anniversaire de la fin de sa production. Pour un tel événement, un millier de billets pour l’avant-première de l’événement ont été envoyés à cette date à un millier de personnes à travers le monde.

100 ans : le film que vous ne verrez jamais C’est certainement un projet différent de tout ce que nous avons vu à Hollywood jusqu’à présent. Además, si se cumple con el itinerario del film, no tendremos oportunidad de conocer su trama y detalles por lo menos hasta que los protagonistas hagan referencia a la cinta o haya alguna clase de filtración sobre esta historia que verá la luz del día en 2115. Ça va?

