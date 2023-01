Quel est le film original qui refait Tom Hanks dans Un voisin grincheux

in

Premières

Ce jeudi, le film réalisé par Marc Forster a été créé, qui a pour protagoniste je voudrais être grand comme un voisin hostile.

© IMDbUn voisin grincheux.

Ce jeudi, le cinémas d’Amérique latine a sorti un nouveau film intitulé un voisin grincheuxque même si cela peut sembler une comédie amusante pour toute la famille, il s’agit plutôt d’un drame chargé d’un étrange moment de rire à décompresser. Tom Hank est le protagoniste du film réalisé par Marc Forster.

Dans ce film on voit Tom Hank mettez-vous à la place de otto, un homme âgé devenu veuf et ne trouvant plus de raison de vivre. Il décide donc de se suicider. Cependant, les gens autour de lui feront tout pour l’arrêter (sans le savoir), dans cette production qui est en fait un remake du film suédois intitulé Un homme appelé Ove.

Dirigé par Hannes Holmle film a été joué par Rolf Lasgard. Le synopsis officiel indique : « plus, 59 ans, est un homme grincheux qui a perdu confiance en tout le monde, y compris en lui-même ; jusqu’à ce que sa vision négative de l’homme et de la société soit mise à l’épreuve par une famille qui emménage à côté..

La production a été créée en 2015 et a été nominée pour deux prix Oscar. D’un côté, celui qui est le mieux maquillé pour Eva Von Bahr et Love Larsonet d’autre part le prix du meilleur film étranger (liste désormais connue sous le nom de meilleur film international), qui est finalement allé aux mains de Le vendeurle film d’origine iranienne.

+Qui est Marc Forster, le réalisateur de A Grumpy Neighbour

Le film de Tom Hank Il est dirigé par Marc Forster, cinéaste de 53 ans au CV tout à fait enviable. Ses projets comprennent des bandes telles que Guerre mondiale Zavec Brad PittOui Quantum de réconfortl’une des cinq productions dans lesquelles Daniel Craig joué le populaire agent 007, james bond.

