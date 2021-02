Quel est le défi du centre de gravité? L’engouement viral TikTok expliqué

Voici le défi du centre de gravité sur TikTok expliqué.

Nous vivons peut-être dans une société patriarcale, mais il existe un cas où les femmes ont le dessus: le nouveau défi du centre de gravité sur TikTok.

À l’instar du Chair Challenge qui a pris d’assaut TikTok en 2019, le Center of Gravity Challenge prouve que les femmes sont le meilleur sexe quand il s’agit d’équilibrer.

Le défi oblige les deux participants à s’agenouiller à quatre pattes et lorsque les deux bras sont retirés du sol, les femmes parviennent généralement à rester debout, tandis que les hommes s’écroulent au sol. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Voici ce que vous devez savoir sur le dernier engouement viral de TikTok…

Quel est le défi du centre de gravité? Image: @@ mxrixx01 via TikTok

Le défi du centre de gravité expliqué

Si vous souhaitez participer au Center of Gravity Challenge, c’est assez simple. Tout ce que vous avez à faire est de vous mettre à quatre pattes, le bassin aligné avec vos genoux, puis de mettre rapidement les bras derrière le dos. Vous devez soit rester debout (et généralement ce sont les femmes qui gèrent cela), soit tomber au sol.

Il y a un certain nombre de raisons à cela. Les hommes sont généralement plus grands et plus gros que les femmes, ce qui signifie qu’il faut plus de force pour se tenir debout. Un autre facteur est la force du tronc et la longueur des membres. Parce que les hommes sont généralement plus grands et ont des membres plus longs, il leur est plus difficile de garder leur équilibre.



Le défi viral TikTok expliqué … Image: @samcity_ via TikTok

Avec le Chair Challenge, le scientifique américain Jeremy Johnson a découvert qu’en raison de la différence entre le centre de gravité des hommes et des femmes, cela rendait l’équilibre plus difficile pour les hommes. Une étude de Theoretical Biology and Medical Modeling a également confirmé que «les femmes ont généralement un centre de gravité longitudinal de 8 à 15% plus bas que les hommes» pour offrir aux femmes plus de stabilité pendant la grossesse.

Quelle que soit la science derrière cela, cela déroute sérieusement Internet en ce moment.

Qui a dit que TikTok ne pouvait pas être éducatif?

