Roblox a taquiné de nombreuses fonctionnalités à venir pendant le flux de la journée des investisseurs en vue de l’introduction en bourse de la société en mars. À mesure que la date se rapproche, de nombreux investisseurs anticipent le cours de l’action au lancement.

Quel est le cours de l’action Roblox au lancement?

Au moment de la rédaction il n’y a pas d’officiel Roblox prix de l’action. Le Roblox La société n’a pas annoncé de prix de référence lors du flux Investor Day. Cependant, les sources s’attendent actuellement à Roblox cours de l’action au lancement qui semble commencer à environ 45 € par action. Les investisseurs devraient prenez cette information avec un grain de sel, car l’entreprise n’a pas encore annoncé officiellement de point de référence.

Alors d’où vient cette estimation? Le Roblox Le dernier tour de table privé de la société en janvier 2021 valorisait chaque action de catégorie A à 45 dollars, selon Donovan Jones de Seeking Alpha. CNBC rapporte également le montant estimé de 45 dollars par action, en référence au dernier cycle de financement en janvier, qui a augmenté l’indépendant. rapport d’évaluation en décembre 2020 – initialement évalué les actions à 41,52 €, ce qui représente une forte augmentation par rapport à l’évaluation initiale.

Le Roblox La société a annoncé de nombreuses nouvelles fonctionnalités à venir sur la plate-forme, notamment des vêtements en couches pour Roblox Avatars. Le flux d’investisseurs d’aujourd’hui a également taquiné Roblox prévoit d’améliorer la classification du contenu pour attirer les utilisateurs adultes sur la plate-forme. Des fonctionnalités de recherche et de découverte améliorées encourageraient les développeurs de jeux à créer des jeux plus matures, ce qui attirerait une base de joueurs adultes croissante.

Nous ne connaîtrons pas le prix de valorisation officiel par action tant que les investisseurs ne pourront pas commencer à acheter Roblox stock plus proche du 10 mars. D’ici là, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page au fur et à mesure que les informations plus concrètes arriveront.

