Quel est le casting de Pandilleros, de Netflix ? Le film dont tout le monde parle

Cette bande a été détestée par les critiques, mais elle est arrivée sur Netflix et c’est un succès.

©IMDBMembres de gangs : le film que les critiques détestent, mais que Netflix adore

Le film membres d’un gang créé en 2019 Et bien que cela n’ait pas fait grand bruit il y a des années, Maintenant c’est à la mode sur Netflix et nous vous disons qui font partie du casting complet de ce long métrage.

Sous le genre du drame social et du cinéma indépendant, membres d’un gang est décrit comme « l’histoire explosive et opportune de trois amis d’enfance, Calvin, Nicky et Jesse, qui survivent à ce que signifie grandir dans les quartiers les plus difficiles de Los Angeles. Marqués par la violence, mais unis par l’amitié, ils trouvent ensemble leur échappatoire dans une soirée incontrôlable. Mais quand le manque de contrôle prend fin, les représailles commencent« .

Casting complet des membres de gangs (Gully) sur Netflix

Le casting complet est composé de Kelvin Harrison Jr. (vagues, Chevalier, Monstre); Jacob Latimore (Traîneau, Nativité noire); john corbett (Mon gros mariage grec, docteur en alaska, le sexe et la ville).

Ils sont aussi au casting Térence Howard (Empire, Intrigue); charlie plumer (A la recherche d’alaska, tout l’argent du monde); Jonathan Majors (Credo III) et Ambre entendu (Aquaman).

membres d’un gangqui est disponible sur Netflix, a été réalisé par Nabil Elderkin qui a été en charge d’autres projets tels que chats rebondissants, Capturer des terres et Antony et les Johnson : Couper le monde.

Même si dans des endroits comme IMDB la bande a 2,6 étoiles sur 10 et dans Tomates pourries 1 étoiles sur 5le film membres d’un gang C’est l’un des plus regardés sur Netflix..

