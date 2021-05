Quel est l’avenir de l’univers cinématographique Marvel?

Après avoir battu des records et époustouflé avec Avengers: Fin de partie, les Univers cinématographique Marvel est peut-être en territoire inconnu, avec des fans impatients de voir ce qui va suivre après la série à succès de WandaVision Oui Le faucon et le soldat de l’hiver.

Ce 3 mai merveille a rempli cet accord de manière assez importante, en lançant une bobine épique de toutes les bandes de son Phase 4.

Sur le tableau noir des bandes, il y a de nouvelles images de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ainsi que les premières images de Les éternels. Il y a également une confirmation pour les titres de deux des suites à venir de la franchise: Captain Marvel: Les merveilles et la panthère noire: Wakanda Forever.

En plus des titres mentionnés ci-dessus, la phase 4 devrait également inclure un certain nombre de nouveaux titres majeurs. Du côté théâtral, cela comprend Black Widow, Thor: Love and Thunder, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, Spider-Man: No Way Home, Guardians of the Galaxy Vol.3 et Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Dates de sortie confirmées pour les prochains films de Marvel Studios! Panthère noire: Wakanda pour toujours

Les merveilles

Ant-Man et la guêpe: Quantumania

Gardiens de la galaxie 3

3 mai 2021





La phase 4 se poursuit avec Loki, qui devrait sortir le 11 juin prochain exclusivement sur Disney +.