QUEL DRONE POUR LES ENFANTS ?

Les drones ont la côte depuis plusieurs années. Il n’y a qu’à se rendre dans de grands sites touristiques pour observer ces engins volants captant des images vues du ciel. Grande révolution pour les amateurs de photos et de vidéos qui peuvent désormais atteindre un niveau de capture des images exceptionnel en ayant des points de vue qui ne leur était pas accessible auparavant. Ces captations du dessus étaient autrefois réservées aux professionnels munis d’engins précurseurs ou d’hélicoptères.

Mais sachez que les drones ne sont pas uniquement destinés aux adultes. Pouvoir observer le monde vu d’en haut via son téléphone ressemble à un super pouvoir ! Dédoubler son point de vue est une prouesse technologie qui émerveille tous les enfants du monde. Et cela est compréhensible, qui n’a jamais rêvé d’être un oiseau ?

Si vous voulez offrir à vos enfants un très beau cadeau en optant pour un drone, on vous donne quelques clés pour vous aider dans votre choix. Suivez le guide !

LES DRONES SANS CAMÉRA : pour les petits pilotes

Ces drones sont souvent tout petits et sont donc appelés « mini drones ». Pensés pour les enfants, ils n’ont pas de caméra et permettent surtout de s’amuser avec un objet volant de qualité. En effet, les distances parcourues sont plutôt courtes, jusqu’à 30 à 50 mètres environ. Cela est suffisant pour les enfants entre 5 et 10 ans par exemple. Leur durée de vol est d’une dizaine de minutes environ. Ils sont parfaits pour voler en intérieur et sortir de temps en temps dans le jardin. Mais comme ce sont des drones petits et légers, attention au vent et aux intempéries en général !

Prévoyez un budget entre 30€ et 60€ pour ce type d’engins.

LES DRONES AVEC CAMÉRA : pour ceux qui rêvent de savoir voler

Les drones avec caméra sont bien sur les plus rigolos car il est possible d’observer ce que la caméra filme ou prend en photo depuis le téléphone en plein vol. Il peut également être possible d’enregistrer les images pour les visionner par la suite depuis son ordinateur. C’est un cadeau formidable si vos enfants sont sensibles à la photo par exemple. Ayant généralement une portée d’une centaine de mètres, ces drones sont plutôt destinés aux vols en extérieur. Mais ils restent des drones conçus pour les enfants, la qualité n’est donc pas toujours irréprochable, il faut donc en prendre soin.

Comptez un budget aux alentours de 60€-100€ selon les caractéristiques du drone.

LES DRONES POUR LES ADOLESCENTS : pour les artistes en herbe

De meilleure qualité, on choisira, pour vos adolescents, des drones un petit peu plus haut de gamme. Meilleure caméra (HD voir 4K selon le modèle), temps de vol plus long (entre 15 et 20 mins) et plus gros gabarit pour résister aux environnements extérieurs. Ce sont de beaux objets qui valent parfois l’acquisition d’un appareil photo classique.

Vous aurez le choix entre des modèles très différents. Vous pouvez même opter pour un drone professionnel ou semi professionnel. La gamme de prix varie entre 60€ et 500€ selon les caractéristiques et la qualité souhaitée.

ET POUR LES ADULTES ?

Si vous souhaitez, vous-même acquérir un drone, sachez que de multiples marques existent. Pour choisir le meilleur drone, il suffit de regarder les caractéristiques qui vous intéressent le plus. Est-ce la qualité de la caméra ? Le temps de vol ? Si vous êtes plutôt un baroudeur, par exemple, nous vous conseillons d’opter pour un drone compact que vous pourrez emporter partout avec vous. Si c’est la course qui vous intéresse, optez bien entendu pour un drone rapide !

Quoi qu’il en soit le drone à encore un bel avenir devant lui ; et en attendant de pouvoir voler, traquons les plus beaux paysages depuis du ciel !

Image : Nathan Dumlao – Unspash