Quel drame ! a publié les meilleures histoires à venir en 2022 sur Netflix

Les romans sont sans aucun doute le divertissement en Amérique latine car ils ont généré des milliers d’histoires qui montrent toutes sortes d’émotions, de l’amour à la vengeance. C’est pourquoi Novelas con N de Netflix marie le meilleur de la série avec le meilleur des romans – prend tout ce que nous aimons des romans avec lesquels nous avons grandi et les fusionne avec le rythme et la liberté du monde du streaming.

Ensuite, vous verrez toutes les premières qui arrivent en 2022 pour continuer à vous accompagner :

Qui a tué Sara ?

Date de sortie : 1er juin 2022

De nouveaux talents confirmés pour la saison 3 : Rebecca Jones, Jean Reno

synopsis officiel

« Quand on pensait savoir qui avait planifié la mort de Sara, tout bascule dans la scène finale de la deuxième saison quand Nicandro mentionne que ce n’est pas Marifer mais « nous » qui l’avons tuée. Qui est derrière la vérité ? Qui a vraiment tué Sara ?

où il y avait le feu

Date de sortie : 2022

Créé par José Ignacio Valenzuela « El Chascas », l’esprit derrière le succès mondial Qui a tué Sara ?, le roman mexicain « Là où il y avait le feu » C’est un hommage à ces femmes et ces hommes qui risquent leur vie pour nous sauver. Grâce à une grande distribution, qui comprend Eduardo Capetillo, Itatí Cantoral, Iván Amozurrutia, Antonio Sotillo, Polo Morín, Daniel Gama, Humberto Busto, Oka Giner, Plutarco Haza et Esmeralda Pimentel, entre autres, nous verrons ce qui se passe à l’intérieur de la caserne des pompiers. Mystère, aventure et romance sont entrelacés dans cette histoire qui sortira en 2022 sur Netflix.

rebelle 2

Date de sortie : 2022

« La deuxième saison de Rebelde arrivera cette année avec un nouveau personnage et il s’agit d’Okane, un nouveau visage étudiant interprété par le musicien, chanteur et producteur mexicain Saak, qui mettra le feu à l’EWS. »

Pressentiment

Date de sortie : 6 avril 2022

« Dans cette production colombienne, la femme de Simón est tuée pour prélever son cœur et le transplanter sur Camila, la femme d’un homme riche. En quête de vengeance, Simón plonge dans le monde dangereux du trafic d’organes. Dans sa recherche effrénée, le destin le fera tomber amoureux de Camila, la femme qui a survécu grâce au cœur de sa femme assassinée. Le point culminant viendra quand ils découvriront tous les deux la vérité.

Jeter: Ana Lucia Dominguez, Michel Brown et Sebastian Martinez.

Triade

Début de la fabrication

Maite Perroni et la créatrice de « Dark Desire » Leticia López Margalli sont de retour et chargées de plus de drame et de mystère. Tous deux, sous la production d’Argos sont en préparation de Triada, un nouveau projet où les personnages se plongent dans leur propre passé, pour percer, un par un, les secrets de leur vie.

Jeter: Maite Perroni, David Chocarro, Ofelia Medina, Nuria Bages, Flavio Medina, Ana Layevska, Rodrigo Cachero, Daniella Valdez et Aldo Gallardo.

Mère à louer

Première production : février 2022

synopsis officiel

« Dans Mother for Rent, une jeune femme indigène (jouée par Shaní Lozano) loue son ventre à une famille puissante. Des années plus tard, elle découvrira que tout ce qu’elle croyait à propos de sa grossesse n’était pas vrai. Dans cette histoire, produite par Argos, la protagoniste s’interrogera sur le sens de la maternité, tout en vivant une romance pleine de contradictions au milieu d’une société pleine de préjugés ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂