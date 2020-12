Quel clip de Beyoncé a laissé sa coupure et saignement?

Respectée pour son talent et son éthique de travail, Beyoncé est une artiste qui aime innover avec sa musique, sa mode et sa chorégraphie. En décembre, les fans ont célébré le septième anniversaire de son cinquième album, Beyoncé, qui est sorti le 13 décembre 2013, un rappel de combien de temps elle est dans le jeu musical.

Avec plus de quatre douzaines de vidéoclips à son actif, d’albums visuels et de films musicaux tels que Retour à la maison et Le noir est roi, elle est une professionnelle pour exécuter sa vision devant la caméra.

Les fans l’ont vue se montrer honnête dans des documentaires sur son travail, et très tôt, il y avait une vidéo qui la mettait au défi au point qu’elle a fait couler du sang.

Beyoncé se produit sur scène lors de la «Formation World Tour» au Rose Bowl en mai 2016 | Kevin Mazur / WireImage / Getty Images

Un regard sur l’histoire vidéo de Beyoncé

Le temps de Beyoncé avec Destiny’s Child l’a portée de son adolescence à l’âge adulte.

Quand elle est partie en solo en 2003, elle a tracé un parcours pour elle-même qui jusqu’à présent, a abouti à plusieurs Grammys, Billboard Awards, MTV VMA, BET Awards, et plus encore. Ces succès incluent les honneurs pour «Crazy in Love», «Beautiful Liar», «Singles Ladies», «Drunk in Love» et «Formation».

Au cours de la dernière année, Beyoncé a surpris tout le monde lorsqu’elle a sauté sur un remix avec Megan Thee Stallion. Puis, elle a libéré Le noir est roi, un projet qui a mis en valeur son art ainsi que ceux de toute la diaspora africaine.

Il est difficile de suivre le nombre de singles et de collaborations qu’elle a réalisés à l’écran depuis son vol en solo, mais Beyoncé – déjà une légende – a fait équipe avec certains des plus grands noms de la musique au fil des ans.

Certains de ses efforts visuels communs incluent Usher, Sean Paul, Shakira, Nicki Minaj, Lady Gaga et, bien sûr, son mari Jay-Z.

CONNEXES: La raison surprenante pour laquelle Beyoncé ne chante pas pour ses enfants dans sa voix de performance

Beyoncé s’est fait prendre en train de faire ‘Baby Boy’

Avec le lancement de son premier album Dangereusement amoureux, Beyoncé a publié un grand nombre de vidéos. « Baby Boy » avec Sean Paul est sorti et le single a passé près de 30 semaines dans les charts Billboard. Les fans se souviennent peut-être que la chorégraphie de Beyoncé a fait parler tout le monde de son backbend sans faille.

Mais dans les coulisses de la plage, le tournage de Miami a été un peu rigoureux pour elle. Lors d’une apparition sur BET en 2003 106 & Parc, elle a raconté comment ses jambes avaient été coupées pendant le tournage.

«Le sable noir – ils l’ont posé sur le sable ordinaire. Il était fait de charbon de bois… Cela m’a complètement coupé. Je saignais. Ce n’était pas glamour; ce n’était pas mignon. C’était crasseux », a déclaré Beyoncé.

Elle a également mis fin aux rumeurs sur une querelle entre le roi du dancehall Sean Paul et son beau Jay-Z. Contrairement à ce que certains croyaient, Paul n’a pas fait d’avancées romantiques à son égard et Jay-Z n’a pas empêché le couple de se produire ensemble.

En 2003, Paul a loué le look de la vidéo «Baby Boy» en parlant avec MTV. «Il dispose de toutes sortes de chambres – une chambre japonaise, une ancienne chambre de style anglais. ensuite [Beyoncé] se trouve sous ces racines d’arbres. C’est vraiment beau. Les performances qu’elle et moi avons données étaient chaudes », a-t-il déclaré à la sortie.