Quel autre personnage l’acteur de Julio Ganoza a-t-il joué dans « Retour dans le quartier »

« Retour dans le quartier« Est-ce sans aucun doute la série télévisée qui divertit chaque soir les familles péruviennes qui en ont fait leur préférée. Actuellement, il en est à sa quatrième saison et les gens espèrent continuer à le regarder beaucoup plus longtemps, car les histoires qui sont racontées tout au long des épisodes les ont attrapés.

PLUS D’INFORMATIONS: Combien les acteurs de « Back to the Neighbourhood » ont changé depuis la première saison

En plus de l’intrigue, les personnages, chacun avec leurs particularités, ont réussi à gagner le cœur du public, qui reconnaît sûrement tous ceux qui participent à cette production, mais savez-vous qu’un des acteurs est apparu dans la même série représentant un autre rôle ? Si vous ne savez pas de qui nous parlons, ne vous inquiétez pas, nous parlons de Julio Ganoza, le plus jeune des enfants de Malena Ugarte et Edmundo.

Si vous ne vous souvenez toujours pas quand le populaire Julito est apparu, nous vous en parlerons ci-dessous.

PLUS D’INFORMATIONS: Quel âge ont les plus jeunes acteurs de « Back to the Neighbourhood »

Julio est un jeune homme naïf et joue parfois un rôle très idiot. (Photo: Amérique TV)

QUI D’AUTRE EST-CE QUE L’ACTEUR DE JULIO GANOZA REPRÉSENTE DANS « DE VUELTA AL BARRIO » ?

L’acteur Vasco Rodríguez est celui qui donne vie à Julio Ganoza Ugarte ; il a rejoint le casting de la série dans le quatrième opus, remplaçant le deuxième Julito, Mario Cortijo.

L’apparition du plus jeune des Ganoza se produit dans le premier épisode de la série « Retour au quartier », publié le 8 mai 2017; et bien que son nom ne soit pas précisé, il On le voit derrière Sofía Bravo, qui est présumée être sa petite amie, comme il l’explique à la jeune femme totalement enragée qui se reproche d’avoir fait confiance à quelqu’un qui n’en valait pas la peine.

« Sofia, Sofia, s’il te plaît Sofia. Je sais que c’était mal, je ne veux rien de Norma, c’est elle qui m’a cherché, je n’ai rien fait »Le garçon lui raconte qu’à cette époque il portait les cheveux longs et portait une chemise et un jean de l’époque. N’oublions pas que les trois premières saisons et la quatrième, jusqu’au sixième chapitre, se sont déroulées dans les années 70 et 80.

L’acteur Vasco Rodríguez joue un autre personnage dans la première saison. (Photo: Amérique TV)

Malgré ses excuses, l’aîné des enfants de ‘Pichón’ Bravo l’a ignoré et n’a eu aucun scrupule à lui lancer plusieurs qualificatifs. « Petit homme de ne pas accepter tes défauts. Que je t’ai vu ! En fin de compte, je suis coupable de penser que tu étais différent (…). Tu es un scélérat et je suis un imbécile. Pourquoi ne t’enfuirais-tu pas avec Norma et ils ont des enfants et ils achètent une maison. Au revoir! ».

Lorsqu’elle décide de partir, il lui prend le bras et elle lui demande de ne pas la toucher. A ce moment, la voix d’un jeune homme qui a assisté à toute la scène se fait entendre. Il s’agit d’Alejandro Ganoza qui lui dit : « Il me semble que la dame vient de vous demander expressément de vous retirer », auquel le jeune homme crie de ne pas s’impliquer.

Alex insiste et demande à Sofia que s’il le souhaite, il peut l’aider, ce à quoi elle répond qu’elle peut contrôler la situation et se retourne pour enfin rompre avec son partenaire.

Au cours de la dispute du couple, Sofia rencontre Alex, qui deviendra plus tard son amant. (Photo: Amérique TV)

« Va-t’en! », fait-il remarquer et le garçon la seule chose qu’il parvient à mentionner est « Sofia, tu me perds », ce qui déchaîne les moqueries de la jeune femme.

De cette façon, ce fut la brève participation de l’acteur Vasco Rodríguez avant de se mettre à la place de Julio Ganoza dans la quatrième saison, qui a débuté le 28 septembre 2020.