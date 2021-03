Quel animal a les plus grandes oreilles? Vous pourriez penser que c’est le l’éléphant , et vous auriez raison – en quelque sorte. En tant que plus grand animal terrestre vivant, l’éléphant d’Afrique a le plus grand oreilles de tout animal vivant, selon Mary Ellen Holden, zoologiste et mammalogiste au Musée américain d’histoire naturelle de New York. Mais la créature avec les plus grandes oreilles par rapport à la taille de son corps est la gerboise à longues oreilles (Euchoreutes naso), un rongeur nocturne insectivore qui vit dans les déserts de Chine et de Mongolie.

La gerboise à longues oreilles (rime avec Samoa) mesure environ 10 centimètres de la tête à la croupe (sans compter sa longue queue). Ses oreilles, mesurant de 1,5 à 2 pouces (3,8 à 5 cm) de long, mesurent 40% à 50% de la longueur de son corps.

« Il a les oreilles les plus longues par rapport à la taille de son corps dans tout le règne animal », a déclaré Holden à 45Secondes.fr. À titre de comparaison, les oreilles de l’éléphant d’Afrique mesurent en moyenne près de 1,2 m de long, selon Holden, mais cela ne représente qu’environ 17% de la longueur de leur corps, qui fait en moyenne de 6 à 7,5 m (20 à 25 pieds).

En 2007, la gerboise aux longues oreilles, rarement vue à la caméra, a fait l’actualité avec un vidéo prise lors d’un voyage de la Zoological Society of London dans le désert de Gobi en Mongolie. La créature est « un peu comme le Mickey Mouse du désert », a déclaré le chef de l’expédition et biologiste de la conservation Jonathan Baillie, selon la description de la vidéo.

Image 1 sur 5 A lire : Playmobil Mars Space Station réalise la vente cosmique du Black Friday Éléphant d’Afrique (Loxodonta africana): L’éléphant d’Afrique a les plus grandes oreilles de tous les animaux, mais les oreilles, qui peuvent mesurer près de 1,2 mètre de long, ne font que 17% de la longueur du corps de l’animal. (Crédit d’image: Siegfried Modola / Stringer via Getty Images) Image 2 sur 5 Éléphant d’Afrique (Loxodonta africana): L’éléphant d’Afrique a les plus grandes oreilles de tous les animaux, mais les oreilles, qui peuvent mesurer près de 1,2 mètre de long, ne font que 17% de la longueur du corps de l’animal. (Crédit d’image: Nick Everett via Getty Images) Image 3 sur 5 Caracal (Caracal caracal): Ce petit chat sauvage – trouvé en Afrique, en Asie et en Inde – est connu pour ses oreilles noires tuftées, qui lui donnent le surnom de lynx du désert, selon le Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute. (Crédit d’image: Martin Harvey via Getty Images) Image 4 sur 5 Renard fennec (Vulpes zerda): La plus petite créature de la famille des canidés, le renard fennec a le plus grand rapport oreille / corps de ce groupe, selon un rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature. Les renards mesurent de 14 à 16 pouces (35 à 40 cm) de long, sans compter la queue, et leurs oreilles mesurent de 4 à 6 pouces (10 à 15 cm) de long, selon le Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute, faisant leurs oreilles 25% à 43% de la longueur de leur corps. (Crédit d’image: Floridapfe de S.Korea Kim à Cherl via Getty Images) Image 5 sur 5 A lire : Les meilleurs jeux de société spatiaux de 2020 Jackrabbits (Lepus): Certaines espèces de jackrabbit – qui vivent dans l’ouest des États-Unis, au Canada et au Mexique – ont des oreilles jusqu’à 7 pouces (18 cm) de long, soit un tiers de la longueur de leur corps, selon National Geographic. (Crédit d’image: Joe McDonald via Getty Images)

Pourquoi de si grandes oreilles? Les grandes oreilles aident la gerboise à longues oreilles et les autres mammifères vivant dans des environnements chauds et secs à se débarrasser de l’excès de chaleur. « Éléphants d’Afrique, fennec renards , jerboas à longues oreilles – ils sont capables de thermoréguler en ayant une perte de chaleur rapide à travers les oreilles très vascularisées « , a déclaré Holden. Les oreilles de ces animaux sont grandes et minces, et elles abritent de nombreux petits vaisseaux sanguins, a-t-elle déclaré. les oreilles, le sang libère de la chaleur dans l’air, aidant ainsi l’animal à se rafraîchir.

Lorsque l’animal est chaud, les vaisseaux sanguins de ses oreilles se dilatent pour libérer encore plus de chaleur, a déclaré Holden. La nuit, ou chaque fois qu’il fait froid, les vaisseaux sanguins des animaux se contractent pour les garder au chaud.

« Je pense que la plupart des gens sont d’accord [that large ears] sont généralement corrélés avec des environnements plus chauds « , a déclaré Holden. » Et si vous regardez les éléphants d’Afrique et d’Asie, les oreilles d’éléphants d’Afrique sont beaucoup plus grandes que les oreilles d’éléphants d’Asie, car les éléphants d’Afrique habitent un climat plus chaud. « Oreilles d’éléphants d’Asie, mesurant environ 1,6 pieds (0,5 m) de long, ne représentent qu’environ 8% de leur longueur corporelle.

En ce qui concerne les stratégies de dissipation thermique, utiliser des oreilles pour se rafraîchir est une bonne adaptation à la vie dans le désert. Il sert d’alternative à la transpiration, permettant aux créatures du désert de conserver l’eau dans un environnement où cette ressource est rare, selon Holden.

Les grandes oreilles peuvent également aider la gerboise à longues oreilles à détecter les sons basse fréquence provenant de ses insectes proies et de ses prédateurs, a déclaré Holden.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.