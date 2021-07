Quel âge ont les plus jeunes acteurs de la série « Retour au quartier »

La série télévisée à succès « Retour dans le quartier« A accroché le public depuis sa première diffusion le 8 mai 2017, année où elle a été présentée avec une scénographie se déroulant dans les années 70 et 80, qui est restée jusqu’au début du quatrième opus, quand dans le sixième chapitre a été radicalement changé de temps en temps.

Comme on s’en souvient, dans cet épisode tout le monde célèbre l’arrivée de l’année 1980 et après avoir vu des feux d’artifice, un flashback de toutes les saisons est apprécié, et en arrière-plan la voix off de Pedrito Bravo disant : « Et c’est la fin de mon histoire », ces mots étaient pris comme s’ils étaient la fin jusqu’à ce qu’il dise : « A moins que… on le dise différemment »; C’est à cette époque que tous les personnages apparaissent avec des vêtements à la mode et le décor est à notre époque.

Sans aucun doute, un changement total, mais avec la même essence. Le temps que cette fiction soit diffusée, divers acteurs sont passés et ont marqué le public de leur empreinte. Par conséquent, nous allons maintenant nous concentrer sur le casting des jeunes et nous vous dirons quel âge ils ont vraiment.

LUCIANE BLOMBERG

L’actrice comme Sofia Bravo Gutiérrez. (Photo: Amérique TV)

Luciana Blomberg Demichelli est née à Lima le 14 décembre 1992. Dans la série, l’actrice péruvienne incarne la femme forte et déterminée Sofía Bravo Gutierréz. Elle a actuellement 28 ans.

SERGIO GJURINOVIC

L’acteur comme Dante. (Photo: Amérique TV)

Sergio Pedro Nicolás Gjurinovic Pacheco est né à Lima le 20 mars 1986. Il incarne le noble Dante Ganoza Ugarte. Il a actuellement 35 ans.

FERNAND LUQUE

Acteur comme Alex Ganoza. (Photo : America Teñevisión)

Fernando Ramón Luque Espinosa est né à Lima le 24 novembre 1993. Il joue le rôle du jeune Alejandro ‘Alex’ Ganoza Ugarte. Il a 27 ans.

SAMUEL SUNDERLAND

L’acteur comme Pedrito. (Photo: Amérique TV)

Samuel Sunderland est né le 23 janvier 2004 à Lima. Dans « Retour au quartier », il incarne le tendre et confus Pedrito Bravo. Il a 17 ans.

MERLY MORELLO

L’actrice comme Lily. (Photo: Amérique TV)

Mery Morello est née le 22 janvier 2004 à Lima. Elle incarne l’adolescente Liliana ‘Lily’ Guerra Salas. Il a actuellement 17 ans.

ELISA TENAUD

L’actrice comme Elisa. (Photo: Amérique TV)

Elisa Nadia Tenaud Bravo est née le 22 février 1993 à Lima. La jeune femme joue le rôle d’Elisa Sandoval Cárcamo, plus connue sous le nom de zarrapastrosa. Il a 28 ans.

VASCO RODRÍGUEZ

L’acteur comme Julio. (Photo: Amérique TV)

Vasco Rodríguez est né le 12 mai 2001. Dans la série, le garçon joue l’un des enfants de Malena, il s’agit de Julio Ganoza Ugarte. Il a actuellement 23 ans.

SIRENA ORTIZ

L’actrice comme Sarita. (Photo: Amérique TV)

Sirena Ortiz Vilela est née le 10 août 1995. Elle donne vie à la tendre jumelle Sara ‘Sarita’ Liliana Bravo Gutiérrez. Il a 25 ans.

RAYSA ORTIZ

L’actrice comme Estela. (Photo: Amérique TV)

Raysa Ortiz Vilela est née le 10 août 1995. La jeune femme incarne la jumelle à forte volonté Estela Bravo Gutiérrez. Elle a 25 ans.

SANTIAGO SUÁREZ

L’acteur comme Beto. (Photo: Amérique TV)

Santiago Suárez Nava est né le 2 mai 1991. Dans la série, il incarne l’ouvrier Alberto ‘Beto’ Ganoza Ugarte. Il a actuellement 30 ans.

GINA YANGALI

L’actrice comme Tristana. (Photo: Amérique TV)

Gina Yangali est née le 9 mai 1992. Dans « Retour au quartier », elle incarne l’employée de la famille Gutiérrez nommée Tristana Machuca Meldedo. Il a actuellement 29 ans.

DANIEL MENACHO

L’acteur en tant que ‘Fideito’. (Photo: Amérique TV)

Daniel Menacho est né à Lima le 19 mars 1996. Dans cette fiction, il est ‘Fideito’ Parodi, le vigneron et amoureux de l’un des jumeaux Bravo. Il a 25 ans.

GABRIEL RONDON

L’acteur comme Simon. (Photo: Amérique TV)

Gabriel Rondón est né le 7 novembre 1997. Ce garçon donne vie à Simón Abad Contreras Mondragón´. Il a actuellement 23 ans.

ALEXIA BARNECHEA

L’actrice en Toti. (Photo: Amérique TV)

Alexia Barnechea est née le 14 décembre 2004. Elle est dans la série Toribia ‘Toti’ Torres Tapia, la fille du commissaire de quartier. La fille a 16 ans.

FRANCO PENNANO

L’acteur comme Percy. (Photo: Amérique TV)

Franco Pennano est né le 18 octobre 1997. Dans la série, le jeune homme incarne Percy Flores Ramos, le garçon dont la famille est cleptomane. Il a 23 ans.

SALAZAR ADRIANA CAMPOS

L’actrice comme Michelle. (Photo: Amérique TV)

Adriana Campos Salazar est née le 6 juin 2006. L’adolescente incarne Michelle Flores Ramos, la fille des rêves de Pedrito Bravo. Dans la vraie vie, il a 16 ans.