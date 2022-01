Quel âge ont les acteurs de « Rebelde » dans la vraie vie

« Rebelle » Est disponible en Netflix depuis le 5 janvier 2022 et raconte l’histoire d’une autre génération d’artistes qui viennent à l’Elite Way School (EWS) pour réaliser leurs rêves musicaux, mais ils devront d’abord affronter la Lodge, une société secrète qu’ils croyaient disparue.

La suite du feuilleton mexicain pour jeunes du même nom, qui était une adaptation de la production argentine « Rebelde Way », a une distribution composée d’acteurs tels que Franco Masini, Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Lizeth Selene, Jerónimo Cantillo, Andrea Chaparro, Alejandro Puente et Gigi Grigio.

Bien qu’ils jouent les élèves d’un lycée exclusif, ils ne sont pas tous aussi jeunes qu’ils le paraissent. Alors quel âge ont les acteurs de « Rebelle« ?

QUEL ÂGE ONT LES ACTEURS DE « REBELDE » ?

1. Azul Guaita (Jana Cohen Gandia)

Bleu Guaita Bracamontes est une actrice mexicaine, connue pour son rôle de Yolotl dans « Mon mari a une famille » (2018), Camila Paz dans « Soltero con hijas » (2019) et Jana Cohen dans « Rebelle» (2022). Elle est née à Mexico, le 21 juillet 2001, c’est-à-dire qu’elle a 20 ans.

2. Sérgio Mayer Mori (Estebán Torres)

Sergio Mayer Mori Il est le fils de l’acteur mexicain Sergio Mayer et de l’actrice uruguayenne Bárbara Mori. Il est né le 7 février 1998, il a donc 23 ans. Le jeune homme a commencé sa carrière d’acteur en 2011 dans le film « Viento en Contra », avec sa mère.

3. Jerónimo Cantillo (Guillermo lvarez / Dixon)

Jerónimo Cantillo est un acteur, chanteur, producteur de musique et guitariste colombien, connu pour avoir joué le chanteur de musique Vallenata Kaleth Morales dans sa jeunesse dans la série Caracol Televisión, « Los Morales » (2017). Il est né le 4 septembre 1993, c’est-à-dire qu’il a 28 ans.

4. Franco Masini (Luka Colucci)

Franco Rodrigo Masini est un acteur et chanteur argentin né à Vicente López, province de Buenos Aires, le 22 mai 1994, il a donc 27 ans. Elle est apparue dans des feuilletons tels que « Violetta » (2012), « Esperanza mía » (2015), Cuéntame como pasa (2017) et « Riviera » (2020).

5. Lizeth Selene (Andrea Agosti / Andi)

lizeth selene est né le 7 février 1999 à Acapulco, Guerrero. Elle a actuellement 22 ans, son premier rôle est Andi dans « Rebelle« Et a un total de sept singles et cinq clips qui apparaissent sur sa chaîne YouTube sous le nom de Selene.

6. Andrea Chaparro (María José Sevilla / MJ)

Andrea Chaparro Il est né le 26 janvier 2002, c’est-à-dire qu’il a presque 20 ans. De plus, elle est la fille aînée du mariage du comédien, acteur et chanteur Omar Chaparro avec Lucía Ruiz de la Peña, et a deux frères : Sofia et Omar Emiliano.

7. Alejandro Puente (Sebastián Langarica / Sebas)

Pont Alexandre est un acteur mexicain né à Mexico en 1994. Il a fait ses débuts à la télévision dans la série populaire « El Club » (2019) et a également participé aux films « Mírame » (2020) et « MexZombies » (2020).

8. Giovanna Grigio (Emilia Alo)

Giovanna grigio Il est né à Mauá (São Paulo, Brésil), le 19 janvier 1998, il a donc 23 ans. Il s’agit d’une actrice, chanteuse et présentatrice brésilienne. Elle a fait ses débuts à la télévision en tant qu’enfant reporter dans l’émission « O Melhor do Brasil », et elle est devenue plus connue en 2013 lorsqu’elle a joué dans le remake de la telenovela « Chiquititas ».