Quel âge ont les acteurs de « Queen Charlotte »

Apivita Queen Bee Crème Anti-Âge pour les Yeux 15mL

Une crème spécialement formulée pour la zone délicate des yeux qui réduit les rides, les signes de fatigue et les cernes, tout en offrant un teint plus clair avec un look décontracté. Réduit les rides, augmente l’élasticité de la peau Diminue les chats et les cernes Hydratant - La gelée royale grecque encapsulée dans des liposomes accélère la régénération de la peau, diminue les rides et augmente l’élasticité et la vitalité de la peau. - L’extrait de Ziziphus augmente l’élasticité du film et définit le contour du visage. - L’extrait d’Esteva et l’acide hyaluronique renforcent les niveaux de protection et d’hydratation naturels de la peau. - Rubesceia Extract Rubescens prévient l’apparition de taches et de rougeurs, offrant une lumière et un ton uniforme. - L’extrait breveté de propolis à action antioxydante protège du stress oxydatif et des facteurs environnementaux défavorables. - Les huiles essentielles bio de rose, de myrrhe et la tendresse tonifient et rajeunissent le film et l’état d’esprit.