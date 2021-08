Quel âge avait Tom Daley lorsqu’il est allé à ses premiers Jeux olympiques ?

Daley plonge depuis plus de deux décennies, mais il a en fait eu une phobie de l’eau à un moment de son enfance.

Il a commencé à plonger à l’âge de sept ans et est membre du club de plongée de sa ville natale, Plymouth.

Daley a trois médailles olympiques à son actif : deux de bronze et maintenant une d’or. Il est également triple champion d’Europe et triple champion des Jeux du Commonwealth.

Il était alors âgé de 14 ans et le plus jeune concurrent olympique britannique, jusqu’à ce que Sky Brown devienne le plus jeune à concourir pour l’équipe GB à Tokyo, à l’âge de 13 ans.