Quel âge avait Khloé Kardashian quand elle a eu son premier baiser?

Khloé Kardashian s’est ouverte sur le fait de commencer à avoir des moments intimes à un moment important de sa vie.

le L’incroyable famille Kardashian star a été transparente sur de nombreuses parties de sa vie. Les téléspectateurs de l’émission ont suivi Kardashian lors de son arrestation pour DUI, de son mariage avec Lamar Odom et de son voyage de maternité avec sa fille, True Thompson. Kardashian a accueilli True aux côtés de son ex-petit ami, Tristan Thompson, en avril 2018.

Khloé Kardashian | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal

Khloé Kardashian a eu son premier baiser avant d’aller au lycée

En avril 2016, Kardashian a interagi avec ses fans sur son ancien site Web et application, par People. Pendant le segment, le Corps de vengeance star a parlé de son enfance et des leçons qu’elle a apprises sur l’amour en cours de route. Kardashian a révélé à ses fans quand la star de télé-réalité a eu son premier baiser et a déclaré que cela s’était produit lorsqu’elle était loin de chez elle.

Bien qu’elle ne sache pas quel âge elle avait au moment du baiser, Kardashian ne s’était pas encore inscrite au lycée lorsque cela s’est produit.

«C’était en vacances en famille à Hawaï quand j’avais 12 ou 13 ans», a déclaré Kardashian. «Les adolescents étaient autorisés à sortir jusqu’à 22 heures, et nous étions dans une arcade où les enfants de l’hôtel traînaient. Je me souviens que j’ai embrassé un gars là-bas, et je pensais que j’étais tellement cool et tellement grandi. Je ne me souviens pas du garçon et je ne peux rien vous dire d’autre sur l’expérience.

Kardashian a également déclaré qu’elle n’avait eu son premier baiser qu’à ce moment-là en raison de la pression des pairs. La mère d’un enfant a déclaré qu’un ami de la famille qu’elle a décrit comme «très rapide» pensait que ce serait une bonne idée pour Kardashian d’embrasser le garçon, ce que Kardashian a obligé.

«Je ne l’ai fait que parce que j’étais avec elle. J’ai menti et je me suis dit: « J’ai déjà fait ça avant! » Mais je ne l’ai pas fait, LOL! Admit Kardashian.

Khloé Kardashian a perdu sa virginité à 15 ans et a qualifié l’expérience de « bizarre »

Bien que les détails de son premier baiser soient encore flous, Kardashian se souvient vivement de sa première relation sexuelle. Kardashian a partagé qu’elle avait perdu sa virginité au lycée et que son partenaire était plus âgé et plus expérimenté qu’elle. Kardashian a détaillé l’expérience sur son application et a déclaré que ce n’était pas ce qu’elle attendait.

«Ce n’est pas drôle de perdre sa virginité! C’est bizarre, et vous avez peur, et ça fait mal, et vous ne savez pas ce qui va se passer », a déclaré Kardashian. «Je ne me souviens pas vraiment que ça fait mal, mais je me souviens que je voulais juste en finir. Vous n’avez certainement pas d’orgasme la première fois. Je ne l’ai pas fait pendant les premières années!

Khloé Kardashian dit que son père, Robert Kardashian Sr., l’a aidée à traverser sa première rupture majeure

Depuis L’incroyable famille Kardashian diffusé en 2007, la vie amoureuse de Kardashian et de ses sœurs s’est affichée sur la caméra. En 2009, les téléspectateurs ont regardé Kardashian épouser Odom après 30 jours de connaissance. Le couple a divorcé en 2016 et Kardashian est passé à Thompson. Bien que le couple ait eu True et était apparemment amoureux, ils ont mis fin à leur relation en 2019 après que Thompson ait embrassé un ancien ami de la famille, Jordyn Woods.

Alors que Kardashian a connu publiquement un chagrin d’amour, elle a déclaré que sa première vraie rupture s’était produite avant sa célébrité. Kardashian a déclaré qu’elle avait voyagé de Los Angeles à Atlanta pour déménager avec son petit ami à l’époque, mais a déclaré qu’il avait rompu avec elle par messagerie vocale. Kardashian avait 17 ans et se souvenait de ne pas avoir d’argent ni de ressources pour retourner à Los Angeles.

N’ayant personne vers qui se tourner, Kardashian a appelé son père, Robert Sr., qui a payé pour qu’elle passe la nuit dans un hôtel et rentre à Los Angeles le lendemain. Kardashian a déclaré que son père n’avait plus jamais mentionné la situation, même s’il lui avait déjà conseillé de ne pas aller à Atlanta.

«Mon père et moi n’en avons plus jamais parlé», a déclaré Kardashian. «Il savait à quel point j’étais navré et embarrassé, et je suis tellement reconnaissant qu’il n’a jamais dit: ‘Je vous l’avais dit.’»