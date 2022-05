Quel âge avait Blake Lively dans Gossip Girl ?

CURIOSITÉS

Blake Lively était l’une des actrices qui a joué dans l’une des séries les plus célèbres de 2007 et s’est terminée en 2012.

©Getty imagesBlake Lively

une fille bavarde était l’une des séries les plus réussies de 2007 qui mettait en vedette Blake Lively et où il a réussi à marquer son territoire dans le monde du théâtre. L’actrice a donné vie à « Serena van der Woodsen », la fille la plus populaire de l’école de l’Upper West Side.

Selon les créateurs de la fiction, Lively était l’une des plus jeunes actrices et la première à rejoindre la production. C’est pourquoi, à partir de spoilersnous vous dirons quel était l’âge exact du protagoniste à cette époque.

Quel âge avait Blacke Lively dans Gossip Girl ?

À ce moment là, Blake Lively Il n’avait que 20 ans, il faisait ses premiers pas dans le monde artistique et de cette façon il a ouvert la porte au succès qu’il a maintenant. Serena van der Woodsen Elle était la fille de William et Lily van der Woodsen et son apparition se produit lorsqu’elle revient à New York du pensionnat de Cornwall, Connecticut, États-Unis.

Là, il essaie de reconstruire ses amitiés et de s’habituer à une nouvelle vie. Les histoires de Serena tournaient souvent autour de ses mauvais choix relationnels, ainsi que de sa lutte continue pour trouver son identité et sa place dans le monde en dehors de l’Upper East Side.

Quels autres films Blake Lively a-t-elle réalisés après son succès dans Gossip Girl ?

Au fil des ans, l’actrice a réalisé des films qui ont reçu de bonnes critiques du public et d’autres un peu plus controversés. Parmi eux se trouvent :

Le secret d’Adaline

L’actrice apparaîtra jeune pendant huit décennies et n’aura aucun intérêt à rencontrer qui que ce soit pour l’empêcher de connaître son secret : elle ne peut pas vieillir physiquement. Tout se passe quand elle était une fille, elle subit un accident qui la laisse inconsciente.

A cet instant, la foudre frappe le véhicule et provoque un triple effet : son cœur se ranime, son corps sort de l’hypoxie et devient insensible au passage du temps.

peur au plus profond de moi

Blake Lively donne vie à un jeune surfeur. Elle s’entraîne sur une plage mexicaine isolée et se retrouve coincée sur un îlot à une centaine de mètres du rivage. S’échapper de l’endroit semble simple, mais atteindre la sécurité n’est pas si facile lorsqu’un grand requin blanc se dresse entre elle et l’autre rive.

Le rythme de la vengeance

Stéphanie Patrick (Blake Lively) a perdu sa famille dans un accident d’avion. Lorsqu’il découvre que l’accident n’en était pas un, sa colère va trouver un nouveau sens à sa vie et il va se lancer dans une dangereuse mission pour tenter de découvrir la vérité et venger sa famille.

