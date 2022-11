Quel âge avait Ash Ketchum lorsqu’il a commencé son aventure Pokémon et quel âge a-t-il aujourd’hui ?

Ce garçon qui a commencé son aventure en s’endormant et en arrivant en retard pour son premier choix déjà Il est un véritable maître Pokémon après avoir remporté le championnat du monde lors de la dernière saison de la série animéequi a déclenché l’émotion de ses centaines de milliers de fans à travers le monde, qui ont suivi l’histoire depuis ce jour où Ash et Pikachu ils ont été choisis.

Bien sûr, de nombreuses années se sont écoulées depuis lors, 25 pour être exact, compte tenu du fait que le programme a été créé en 1997, mais dans les images, nous n’avons pas vu de changement physique majeur dans le personnage principal, ce qui est très frappant si nous commençons penser à son âge, puisqu’il ressemble encore à un enfant.

Si vous faites partie de ceux qui ont le même doute, cette question est pour vous car nous allons maintenant résoudre l’un des plus grands mystères concernant Ash Ketchum et, éventuellement, chacun des autres personnages.

Sacha et Pikachu sont ensemble depuis la première saison (Photo : Toei Animation)

À QUEL ÂGE ASH A-T-IL COMMENCÉ SON AVENTURE POKÉMON ?

Si nous remontons dans le temps, vous vous souviendrez sûrement que Ash a commencé son chemin pour devenir le meilleur maître Pokémon quand il n’avait que 10 ans. En d’autres termes, c’était un enfant inexpérimenté et immature qui a grandi dans tous les aspects avec chaque événement qu’il a dû vivre au cours de son voyage.

De plus, à chaque action, il a montré qu’il s’améliorait et un exemple clair est sa relation avec Pikachu et Charizard, ses amis qui le détestaient au début, mais avec une grande affection, il a pu gagner leur confiance jusqu’à ce qu’ils obéissent à ses ordres pendant le combat. .

QUEL AGE A ASH KETCHUM AUJOURD’HUI ?

Si vous avez vu les débuts de Pokémon enfant, aujourd’hui vous devez avoir une maison, une famille, des enfants et de nombreuses dettes. Au lieu de cela, Ash, qui aurait dû suivre votre destin, encore emprisonné dans le corps d’un enfant de moins de 10 ans. Il n’a même pas atteint la puberté en 25 ans !

Dans le même style que d’autres séries qui traversent le temps, le personnage n’a pas pris une ride et reste un garçon de 10 ans, bien qu’il y ait plusieurs changements à noter.

Le plus notoire de tous est qu’il a beaucoup mûri pour son âge et cela se reflète dans les décisions qu’il prend face à chaque problème qui se présente à lui et lors de l’évaluation de ses stratégies dans les batailles qu’il mène contre ses rivaux sur devoir