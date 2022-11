Quel âge a-t-il et qu’a étudié Filippo Storino, l’acteur qui joue Remo dans « Al fondo hay sitio »

Nuit après nuit, les personnages qui apparaissent dans « En bas il y a de la place » ils captivent le public; Bien que ceux qui l’ont été depuis les premiers versements aient leurs fidèles partisans, les acteurs qui sont entrés dans la saison 2022 ne sont pas loin derrière, puisqu’avec leurs performances ils ont donné envie au public d’en savoir plus sur eux. L’un de ces histrions est Filippo Storino, qui donne vie à Remole petit ami de la Alessia.

Au début de la série, il était l’ex-partenaire de la fille de Diego Montalbán, mais au fil des épisodes, il parvient à récupérer l’amour de la jeune fille, qui montre beaucoup d’intérêt pour Jimmy González, le faisant immédiatement devenir son rival ; et c’est que pour le jeune homme, il est impossible que sa bien-aimée remarque quelqu’un « si insignifiant ».

Bien qu’il soit très sûr de ses sentiments et de ceux de sa petite amie, il commence peu à peu à se méfier, au point de frapper le plus jeune fils de Charito et de se moquer de son apparence physique ; Cette performance lui a valu le rejet des fans de la série, ce qui montrerait qu’il fait bien son travail, c’est pourquoi beaucoup se demandent quoi et où il a étudié. Ensuite, Mag répond à ces questions, en plus de vous faire savoir quel âge elle a.

Quand Remo a vu Alessia et Jimmy ensemble dans le parc dans un des épisodes de « Il y a de la place en bas » (Photo : América TV)

L’ÂGE DE FILIPPO STORINO

Filippo Storino est né à Lima le 15 mai 1996 ; il a donc 26 ans. Il vient d’une famille d’immigrants italiens du côté de son père. En plus d’être acteur, il travaille comme mannequin, comme on peut le voir sur ses réseaux sociaux, où il poste des photos portant divers vêtements.

Bien qu’il ait déjà un grand nombre de followers sur ses réseaux sociaux, sa présence dans « Al fondo hay sitio » l’a amené à être suivi par davantage de personnes (Photo : Filippo Storino / Instagram)

QUOI ET OÙ FILIPPO STORINO A-T-IL ÉTUDIÉ ?

Carrière universitaire

Filippo Storino a étudié le droit à l’Université péruvienne des sciences appliquées (UPC)d’où il a obtenu son diplôme en juin 2022, tel que publié sur son compte Instagram. « Dieu merci, mes parents, mes grands-parents, mes cousins, toute ma famille, mes amis et mes professeurs. C’est un exploit et ce n’était pas facile. Il y avait de nombreux défis académiques et un émotionnel, la pandémie. Contre toute attente et persévérance, il a été atteint. Quelle grande joie d’atteindre vos objectifs et de voir l’émotion de vos parents au milieu de la cérémonie. Heureux »a écrit.

Concernant sa carrière, il a indiqué dans son profil LinkedIn qu’il a plus de deux ans d’expérience dans le domaine du droit commercial et corporatif. De plus, il est très intéressé par le domaine Corporate – Commercial Compliance & Legal.

études d’acteur

En 2020, il s’inscrit à l’atelier de formation d’acteur Roberto Ángeles; De même, il a reçu des cours du producteur de télévision Efraín Aguilar et de son collègue acteur Leonardo Torres Vilar, qui l’ont aidé à continuer à grandir dans le monde du divertissement, puisqu’il jouait déjà depuis 2013. Ainsi, en 2013, il fait ses débuts dans la pièce « Los locos Addams », en plus d’avoir été le protagoniste de l’adaptation locale de la pièce « La Rencontre des Dieux » (2018), incarnant le roi et souverain de l’Olympe. , Zeus.

Après ses cours de théâtre, il a été convoqué pour des productions télévisuelles et on l’a vu dans « De vuelta al barrio », « Junta de quartiers 2 » et « Al fondo hay sitio ».