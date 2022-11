Quel âge a-t-elle et qu’a fait Maria Grazia Gamarra, l’actrice de Macarena dans l’étude « Dans le fond il y a un endroit »

Son talent et son charisme ont fait Maria Grace Gamarra Elle est considérée comme l’une des actrices les plus aimées du public, qui la suit depuis sa première apparition à la télévision lorsqu’elle faisait partie de « América Kids » en 2008. Actuellement, intègre le casting de « Al fondo hay lugar », une série où elle incarne Macarenala sœur de Diego Montalbán et, par conséquent, la tante d’Alessia et de Cristóbal.

Dans cette fiction, elle est connue pour sa malchance et ses entreprises ratées; mais aussi pour avoir un grand cœur et être très simple, puisqu’elle se lie d’amitié avec les Gonzáles, notamment avec Joel, qui devient son ami proche et lui demande des conseils sur Bernardo de la Mata, son nouveau prétendant.

En raison de son comportement et de certaines attitudes à Las Nuevas Lomas, essayant d’aider le reste, même si parfois elle finit par tout gâcher, nous vous disons quel âge a cette actrice, ce qu’elle a étudié et où.

Dans « Dans le fond il y a de la place », Macarena semble s’intéresser à Joel Gonzáles (Photo : América TV)

QUEL AGE A MARIA GRAZIA GAMARRA ?

Maria Grazia Gamarra est née à Lima le 9 novembre 1991 ; donc il a 30 ansdont plus d’une décennie consacrée au monde du divertissement, car comme nous l’avons souligné plus haut, il a fait ses débuts en 2008 dans « America Kids » alors qu’il avait 16 ans.

Elle a épousé Heinz Gildemeister, avec qui elle a deux filles : Eva Gildemeister Gamarra et Elena Gildemeister Gamarra.

L’actrice apprécie la paix et la tranquillité qu’elle peut ressentir chez elle (Photo : Maria Grazia Gamarra / Instagram)

QU’AVEZ-VOUS ÉTUDIE ET ​​OÙ ?

Sentant que le monde du théâtre était sa passion, Maria Grazia Gamarra a décidé d’étudier le théâtre à l’étranger, alors elle s’est rendue à Buenos Aires, en Argentine, où appliquer et entrez le Institut Universitaire National d’Art.

Non seulement cela, mais il s’est également rendu à New York pour continuer à se préparer. De même, suivi des cours de piano et de lecture de partitions au Conservatoire National Supérieur de Musique. Elle a étudié le chant en tant que soprano lyrique légère, mais est surtout connue comme chanteuse de théâtre populaire et musical.

Parce qu’elle a toujours voulu être une artiste complète, a étudié quelques années à Dance Estudio Perul’école intégrée et productrice de talents dirigée par Fiorella Cayo.

Par conséquent, Maria Grazia Gamarra est une actrice et chanteuse; en plus de s’être aventuré dans le mannequinat et d’avoir sa propre entreprise.

L’actrice aime la nature et en profite avec ses proches (Photo : Maria Grazia Gamarra / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE MARIA GRAZIA GAMARRA