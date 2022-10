Quel âge a Lucecita Ceballos, le nouvel amour de Joel dans « Dans le fond il y a de la place »

Lucecita Ceballos est l’une des derniers ajouts dans l’histoire de « Dans le fond il y a de la place ». Les femmes colombiennes a rejoint la nouvelle saison de la série télévisée América en tant que Dalila, la mère de Kimberly et le nouvel amour de Joel Gonzales. À la suite de sa réapparition à l’écran, le mannequin, présentatrice de télévision et actrice, de nombreux fans souhaitent en savoir plus sur elle.

La actrice colombienne Il est bien connu au Pérou. En effet, elle s’est fait connaître dans le pays grâce à l’émission « La nuit du 11 », qu’il conduisait avec Joselito Carrera. Un moment plus tard, ils répétaient le plat, mais cette fois à la radio, dans le programme « Éclaboussure » de Radio Panaméricaine. Lucecita a également animé un talk-show sur la télévision numérique et en 2022, elle a été invitée à l’émission « JB » en VTT où elle a été institutrice.

La vérité est que le Colombien a déjà beaucoup de succès et a donc de nombreux adeptes. Et bien qu’il partage son quotidien sur les réseaux sociaux, certains ignorent une partie de sa vie privée ; Parmi ces choses, son âge. Quel âge a l’actrice « AFHS » ? Pour continuer, les détails.

Lucecita Ceballos est l’un des derniers ajouts dans l’histoire de « Il y a de la place en arrière-plan » (Photo: Lucecita Ceballos / Instagram)

QUEL AGE A LUCECITA CEBALLOS ?

Luz Marina Ceballos, connue des Péruviens sous le nom de Lucecita Ceballos, est né le 4 avril 1977 en Colombie. Ainsi, en 2022, L’actrice a eu 45 ans.

Le secret pour atteindre cet âge avec la silhouette qu’elle a, révèle la Colombienne elle-même, est d’aller au gymnase 3 fois par semaine, pendant une heure et demie. « Une bonne routine pour bien paraître est de faire de l’activité physique, une bonne nutrition et un bon amour », avoué dans un entretien 2020.

FICHE PERSONNELLE DE LUCECITA CEBALLOS

Nom: Luz Marina Ceballos

Date de naissance : 4 avril 1977

Lieu de naissance : Colombie

Âge : 45 ans

Profession : actrice, mannequin et présentatrice TV

Hauteur : 1,75 m

signe du zodiaque : bélier

Réseaux sociaux: Instagram | Facebook

COMBIEN D’ABONNÉS LUCECITA A-T-ELLE ?

Lucecita compte plus de 936 000 abonnés sur Instagram. Dans cet espace, il publie constamment des photographies de son travail et de ses activités quotidiennes telles que des routines d’exercice ou la pose pour l’objectif de l’appareil photo. Sur Facebook, le mannequin dépasse également les 12 000 followers.

Lucecita Ceballos posant pour la caméra (Photo : Lucecita Ceballos/Instagram)

LUCECITA CEBALLOS DANS « EN FOND IL Y A UN SITE »

Le chapitre 81 de « En arrière-plan, il y a de la place » était la clé en raison de l’apparition de Lucecita Ceballos comme Dalila, qui arrive dans l’histoire pour être le nouvel amour de Joel Gonzáles. Que va-t-il se passer entre eux ? Bientôt, nous le verrons à l’écran.

QU’EST-CE QUE LUCECITA A DIT AU SUJET DE SON ADHÉSION À « AFHS » ?

Dans une récente interview avec le journal El Popular, Lucecita a déclaré qu’elle se sentait très heureuse après être entrée dans la série. De plus, elle a révélé qu’elle devait passer un casting pour être choisie comme nouvelle amoureuse de Joel Gonzáles (Erick Elera).

« C’était une surprise. J’ai déjà de l’expérience dans le métier d’acteur, logiquement je suis passé par un casting. Vous savez que, pour chaque personnage, aussi connu soit-il, vous passez par un casting… Je me sens assez privilégié, c’est un beau défi que je commence à relever avec toute la passion et le dévouement qui me caractérisent ”a déclaré le Colombien.