in

merveille

Le MCU a popularisé ses personnages, faisant de la franchise la plus aboutie du cinéma. Quel a été le premier film d’un personnage Marvel ?

©Disney+Logo

La Univers cinématographique Marvel il a réussi à populariser ses personnages bien au-delà de ce que les plus optimistes de ses disciples auraient pu imaginer. La franchise a eu des moments emblématiques comme la première fois que le vengeurs sur grand écran ou SpiderVerse où les trois homme araignée l’action en direct a partagé une séquence d’action ensemble. Tout cela remonte à 14 ans !

On parle de 2008 quand Jon Favreau a réalisé le film Hombre de Hierro avec Robert Downey Jr. comme protagoniste et peu à peu l’idée de construire un univers cinématographique cohérent prenait forme. C’était la première entrée dans l’histoire du MCU, mais beaucoup se demanderont : est-ce le premier film d’un héros de merveille? La réponse vous surprendra.

Un héros sans temps

Le premier film d’un super-héros merveille remonte à 1944 et le personnage sur lequel ce film est centré est le Capitaine Amérique. Loin des effets visuels que l’on a pu voir dans la trilogie mettant en vedette Chris Evans comme le symbole patriotique Steve Rogers, à cette occasion le héros a été joué par l’acteur Dick Purcell. Vous ne vous attendiez sûrement pas à cette révélation.

L’intrigue du film vous surprendra également ! Dans ce cas, Captain America n’est pas Steve Rogers, le prénom du héros en question est Grant Gardner, qui se bat contre le dangereux méchant The Beetle, car ce personnage unique a volé un appareil qui, grâce à la puissance des ondes sonores, peut démolir bâtiments. Technologie assez avancée même selon les normes d’aujourd’hui.

La vérité est que l’étude Photos de la République a rejeté l’idée du sérum de super soldat cependant, ce film serait le plus cher de son histoire. Le film a été créé en série dans des salles où chaque partie de l’intrigue est sortie à une semaine d’intervalle. Bien sûr, compte tenu de l’époque à laquelle le film a été tourné, on parle d’un film en noir et blanc. C’était le premier film avec un personnage de merveille!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂