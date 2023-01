Quel a été le premier film de l’acteur Macaulay Culkin, acteur de My Poor Little Angel

L’acteur Macaulay Culkin Il est devenu une star de cinéma à un âge précoce pour sa participation à la »Mon pauvre petit ange », participant à deux livraisons et étant l’une des bandes de Noël les plus populaires de tous les temps.

Cependant, bien que Culkin soit et restera toujours dans les mémoires pour avoir joué Kevin McCallister dans » My Poor Little Angel », l’acteur avait déjà forgé sa carrière auparavant, commençant son chemin vers la célébrité avec »Fusée Gibraltar », un film sorti en 1988 et réalisé par Daniel Pétrieintitulé en Amérique Latine »Gibraltar Rocket ».

Le film raconte l’histoire de Levi Rockwell, un homme qui pour fêter ses 77 ans décide d’emmener ses fils, gendres et belles-filles dans une maison familiale à Long Island. C’est lors de ce voyage, au cours duquel Levi commence à avoir une relation étroite avec son petit-fils Cy Blue, un personnage joué par Macaulay Culkin.

Tout le monde à la fête est surpris lorsque Levi leur demande quel souhait d’anniversaire il souhaite préparer pour des funérailles vikings le jour de sa mort. Ici, Culkin a joué à l’âge de 7 ans, soulignant la proximité du grand-père et du petit-fils qu’il parvient à capturer avec Burt Lancaster, un acteur qui joue le rôle de Levi.

Bien que ce film n’ait pas eu le grand impact de »My Poor Little Angel », de nombreux téléspectateurs ont pu voir pour la première fois les grandes compétences d’acteur de Culkin dès son plus jeune âge, quelque chose qui a été apprécié par tous une fois qu’il a joué dans les films classiques de Noël.

Avec une grande fortune à un si jeune âge, l’acteur s’est lassé de jouer des rôles d’enfants dans divers films, ne voulant même pas revenir pour un troisième épisode de »My Poor Little Angel », alors il a arrêté d’agir pendant un certain temps après le film »Getting Even With Dad » en 1994, pour revenir en 2003 avec la cassette »Party Monster ».

Actuellement, Culkin s’est limité à faire des apparitions dans quelques films indépendants, alors qu’il a également travaillé sur des séries populaires telles que » American Horror Story », jouant le rôle de Mickey dans sa dixième saison.