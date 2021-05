Quel a été le jour le plus triste de Jennifer Aniston?

S’il y a quelqu’un qui, loin de la polémique, a gagné le respect du public, c’est Jennifer Aniston. L’actrice est actuellement l’une des personnalités les plus aimées d’Hollywood et est même devenue l’une des légendes du monde du cinéma grâce à son profil bas et son dévouement à éviter les ennuis.

Au-delà de ça Jennifer Aniston n’a pas réussi à garder leurs relations amoureuses dans l’intimité, le seul scandale qui l’a vraiment entourée a été quand elle a divorcé de Brad Pitt en 2005. Quand ils ont commencé leur relation, il était considéré comme l’un des hommes les plus attrayants d’Hollywood, alors qu’elle devenait l’un des actrices du moment pour ce que, pendant sept ans, elles ont semblé être l’un des couples les plus stables et les plus beaux de l’industrie.

Cependant, être le plus suivi par les tabloïds du divertissement aux États-Unis ne les a pas aidés à avoir une fin heureuse, même s’ils se considèrent aujourd’hui comme de grands amis. Après leur rupture, des rumeurs d’une romance entre Pitt et Angelina Jolie ont commencé, qui aurait vu le jour lors du tournage de M. et Mme Smith Et, bien sûr, on a même supposé que c’était la raison pour laquelle Aniston avait divorcé de son mari d’alors, ce qu’il a catégoriquement nié.

Selon ce que Brad Pitt avait déclaré à l’époque, la raison de sa séparation de corps avec Jennifer était simplement parce qu’il n’avait pas l’impression de mener une vie intéressante avec l’interprète. Pourtant, six mois après ses propos, les rumeurs de son amour avec Jolie se sont confirmées et elles ont même été aperçues sur une plage avec son fils.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le 11 janvier 2006, Angelina Jolie a annoncé qu’elle était enceinte de Brad. Mais, avant que cela ne soit confirmé, certains ragots étaient déjà connus et, en fait, Jennifer Aniston a été consulté à ce sujet par Vanity Fair et, d’après ce que le magazine a décrit, l’actrice a fondu en larmes en apprenant que « brangelina » a agrandi sa famille.

D’ailleurs, dans la même situation, la star de Amis Il a dit que les photos de son ex avec Jolie et son fils sur la plage ont généré « colère, douleur et honte». De même, certains proches de l’artiste ont assuré que le jour de la nouvelle grossesse du protagoniste de maléfique, Aniston n’a pas passé un bon moment.