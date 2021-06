Quel a été le jour le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis ?

Si vous pensez au jour le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, votre esprit est probablement attiré par les attaques terroristes du 11 septembre, la calamité qui a suivi la frappe du Japon sur Pearl Harbor ou peut-être une bataille de la guerre civile. Ou peut-être pensez-vous à des jours plus récents pendant le COVID-19 pandémie .

Il s’avère que la réponse à la question de savoir quel a été le jour le plus meurtrier n’est pas simple. Mais lorsque vous prenez en compte le taux de mortalité, il ne s’agit probablement d’aucun des événements mentionnés ci-dessus.

Pour mettre les décès américains contemporains en perspective, avant que COVID-19 ne commence à circuler fin 2019, environ 7 700 personnes sont décédées chaque jour aux États-Unis pour une multitude de raisons différentes, notamment des accidents de voiture et cardiopathie , a déclaré J. David Hacker, historien de la démographie à l’Université du Minnesota.

Le jour le plus meurtrier de l’histoire de l’Amérique est difficile à cerner car, d’une part, la population américaine a considérablement augmenté, passant d’à peine 4 millions en 1790 à plus de 332 millions aujourd’hui, a déclaré Hacker. Ainsi, comparer le nombre absolu de décès d’hier avec celui d’aujourd’hui, c’est comme comparer des pommes avec des oranges.

« Bien sûr, il y a plus de décès au cours d’une journée typique aujourd’hui qu’il n’y en avait en 1790, malgré le fait que le taux de mortalité – les décès divisés par la population – était sans aucun doute beaucoup plus élevé en 1790 », a déclaré Hacker à 45Secondes.fr. Mais même si nous décidons que le taux de mortalité est le moyen le plus juste de faire des comparaisons à travers les siècles, trouver une réponse à la question du « jour le plus meurtrier » est toujours plus compliqué que vous ne le pensez.

« Les comparaisons de jours les plus meurtrières que j’ai vues reposent sur différentes mesures », a déclaré Hacker. Si nous examinons une seule attaque ou un seul événement, excluons-nous les personnes qui sont également décédées ce jour-là, mais d’autres causes ? Ou les incluons-nous? Il n’y a pas beaucoup de consensus parmi les historiens et, en plus de cela, les registres de décès à l’échelle nationale de 1776 à aujourd’hui font défaut, a déclaré Hacker.

Cela dit, nous pouvons faire quelques suppositions éclairées. « S’il ne s’agit que du nombre total de décès en une journée à la suite d’un événement spécifique un jour spécifique, je pense que rien ne se rapproche de l’ouragan de Galveston le 8 septembre 1900 », a déclaré Hacker. le ouragan , qui a frappé le Texas comme un Catégorie 4 l’ouragan avec des vents de 130 à 156 mph (209 à 251 km/h), est également connu sous le nom de « la grande tempête de 1900 » et est souvent décrit comme la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Entre 8 000 et 12 000 personnes ont été tuées pendant l’ouragan, NOAA a déclaré dans un rapport de 2011 . En 1900, environ 3 500 personnes mouraient chaque jour en moyenne, a déclaré Hacker, la tempête était donc un événement particulièrement meurtrier.

Pendant ce temps, la guerre civile, menée de 1861 à 1865, fut une période particulièrement sanglante. On estime que 750 000 soldats ont péri des suites de blessures et la maladie , selon une étude de 2011 dans la revue Histoire de la guerre civile . Et donc, il n’est pas trop surprenant qu’un autre événement digne de mention soit la bataille d’Antietam en 1862, qui a contrecarré l’invasion confédérée du Maryland et a vu environ 3 650 soldats tué des deux côtés.

Mais ici encore, nous rencontrons des problèmes de données – tous ceux qui ont combattu dans la bataille et sont morts ne l’ont pas fait le jour de la bataille elle-même. « Les hommes blessés au cours de la bataille d’une journée peuvent avoir souffert pendant des semaines ou des mois avant de finalement mourir, et ne font probablement pas partie de l’estimation », a déclaré Hacker. « Compter les morts de la guerre civile n’est pas une science exacte. »

Hacker estime approximativement qu’environ 2 500 autres personnes sont mortes aux États-Unis en raison d’autres causes (non liées à la guerre) le même jour que la bataille d’Antietam. Cela signifie que les morts au combat ont plus que doublé le taux de mortalité de cette journée, ce qui en fait une journée assez mortelle selon les calculs. Le décompte était plus élevé pour la bataille de Gettysburg en juillet 1863 – où plus de 7 000 soldats ont été tués – mais cela s’est produit en trois jours, a-t-il déclaré.

Mis à part la violence, le grippe espagnole fut une autre période particulièrement meurtrière. « Environ 6 000 personnes sont mortes chaque jour en octobre 1918 à cause de grippe , en moyenne », a déclaré Hacker. Si nous avions de meilleures données de cette époque, il aurait peut-être été possible de dire que la grippe espagnole était responsable du jour le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, car certains jours ont probablement éclipsé ce chiffre de 6 000. « Si nous savions le nombre maximal de décès dus à la grippe en un jour, hélas, nous ne le faisons pas, et ajouté cela au total quotidien d’autres causes », a déclaré Hacker, « alors peut-être le jour le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, toutes causes ou événements confondus, était en octobre 1918 . » Cependant, nous n’avons pas les dossiers pour étayer cela, il est donc toujours possible que l’ouragan de Galveston ait été un plus grand tueur; en fin de compte, cela se résume à un jugement plus qu’un fait incontestable.

Qu’en est-il du COVID-19 ? Pendant les pires jours de la pandémie en février 2021, environ 3 300 personnes mouraient chaque jour du roman coronavirus , qui dépasse le près de 3000 personnes décédé le 11 septembre 2001, lorsque des terroristes ont détourné des avions, qui se sont écrasés sur les tours jumelles à New York, le Pentagone à Arlington, en Virginie, et dans un champ en Pennsylvanie.

Si nous ajoutons ce chiffre COVID-19 aux quelque 7 700 autres décès qui surviennent, en moyenne, chaque jour, nous pouvons dire que près de 11 000 personnes en Amérique mouraient par jour pendant les pires jours de février 2021. Sans nuire à la tragédie très réelle de COVID-19, la population en 1918 était un tiers de ce qu’elle est aujourd’hui, et c’est pourquoi Hacker classe la grippe espagnole au-dessus de COVID-19, même si en nombre absolu, la pandémie de COVID-19 peut avoir tué plus de personnes lors de son jour le plus meurtrier.

« Pour mon argent, le jour le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis était probablement un de ces jours d’octobre 1918 », a-t-il déclaré.

