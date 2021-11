Quel a été le film Netflix le plus regardé dans le monde en octobre 2021 ?

Thalgo masque concentré d'hydratation réhydrate- repulpe et énergisant 50 ml Fin de Stock -25% Jusqu'au 31 octobre 2021

Un effet coup d?éclat repulpant, lissant et hydratant en 5 min. chrono. Pour plus de 8 femmes sur 10* c?est possible avec ce masque. Gorgé de 2 acides Hyaluroniques et de Sève Bleue des Océans, il offre une efficacité hydratante immédiate et un effet ""plumpling"" incomparable. Résultats : En 5 minutes seulement, la peau est pleinement hydratée, repulpée, lissée et éclatante de beauté . Jusqu?à +70% d?hydratation mesurée 30 minutes seulement après la 1ère application* En seulement 5 minutes, la peau est réhydratée : 87%** Effet coup d'éclat dès la 1ère application : 87%** ** Test d?usage et d?efficacité réalisé sur un panel de 15 personnes, pendant 21 jours, à raison de 2 applications par semaine. Conseil d?expert : Appliquer 2 fois par semaine sur le visage et le cou. Laisser poser 5 minutes Retirer l?excédent à l?aide d?un coton imprégné de lotion. Remettre le tube en position OFF, rincer à l?eau chaude et essuyer.