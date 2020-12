«  Queer Santa  », 77 ans, distribue des cadeaux de Noël aux enfants LGBT + rejetés

Linda Warren, 77 ans, également connue sous le nom de Queer Santa. (Facebook / Le Centre sur Colfax)

«Queer Santa», une lesbienne de 77 ans nommée Linda Warren, offre des cadeaux «holigay» à des enfants LGBT + rejetés par leur famille.

Cette saison des fêtes, Warren distribue des cadeaux pour la 22e année dans le cadre de sa célébration «holigay» au Center on Colfax, un centre pour jeunes LGBT + à Denver, Colorado.

Sa mission de cadeaux sera un peu différente cette année, puisqu’elle porte un masque et un écran facial pour accompagner son costume rouge. Des voitures passeront pour récupérer les cadeaux, à la place de la fête qu’elle organise habituellement pour les jeunes queer locaux.

Tout au long de l’année, Warren demande des dons au plus grand nombre de personnes possible pour acheter les cadeaux, auxquels les enfants peuvent s’inscrire, et les bénévoles les emballent avant qu’ils ne soient distribués.

Warren a dit Le Colorado compte qu’elle a commencé la tradition en raison de sa propre expérience d’être rejetée par sa famille à cause de sa sexualité.

«À l’époque où je montais, tu n’étais pas du tout acceptée», a-t-elle dit.

«Si quelqu’un découvrait que vous étiez gay, vous n’auriez guère d’amis. Ma famille a découvert que j’étais gay après avoir grandi et ils m’ont renié.

«Il est donc très important pour moi de m’assurer que tous les enfants sont pris en charge et que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons.»

Elle a ajouté: «Il y a vingt-deux ans… j’ai dit aux gens du Centre que je ferais cela, mais que je ne voulais que personne ne soit refusé. Ils n’avaient pas besoin d’être gay.

«C’était juste s’ils n’allaient pas recevoir de cadeau parce qu’ils avaient été expulsés de chez eux, je voulais m’assurer qu’ils étaient pris en charge.

À l’origine, Warren se sentait mal à l’aise avec le titre de «Queer Santa», que lui avaient donné les enfants, à cause de l’époque où elle avait grandi.

Elle a dit: «Le mot« queer »était utilisé pour se moquer de nous quand je grandissais.

«Mais je devais enfin réaliser que les enfants de cette époque ont repris ce mot et ils ne laisseront pas les gens se moquer de nous en utilisant queer. Donc, il m’a fallu un certain temps pour m’habituer à être «Queer Santa», mais je l’ai fait.

«J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, s’il vous plaît ne m’appelle pas comme ça. Mais ensuite, je me suis dit: « Tout va bien, c’est à eux. Alors, nous allons le faire. Et maintenant, je me réfère simplement à moi-même en tant que Père Noël Queer.