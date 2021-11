Queer Eye et The Fab 5 Loft reçoivent le traitement LEGO

Alors que la saison six de Netflix a frappé, œil étrange, a annoncé que l’équipe se rendrait au Texas pour effectuer sa transformation qui changera leur vie, une autre annonce qui plaira certainement aux fans sur le site Web de LEGO. Nous pouvons maintenant avoir notre propre loft avec le Fab 5 comme pièce maîtresse des tapas lorsque nous organisons nos soirées d’observation ! Ils sont, bien sûr, adorables et chics. Ils sont livrés avec tous les accessoires et nécessités nécessaires pour effectuer leur magie.

La description officielle se lit comme suit : « Appel à tous les fans de la œil étrange Émission de télévision sur Netflix ! Préparez-vous à être votre vrai moi en rejoignant le Fab 5 pour un projet de construction gratifiant avec ce Lego œil étrange – L’ensemble Fab 5 Loft (10291). En recréant tous les détails qui composent l’intérieur du loft original des Fab 5 à Atlanta, vous découvrirez de nombreuses fonctionnalités du spectacle avec des hommages à chacun des talents spéciaux des Fab 5. Il y a un îlot de cuisine pour Antoni, un portant à vêtements pour Tan, la chaise de salon pivotante de Jonathan et le canapé et le scrapbook de Karamo. Et cet espace est approuvé par Bobby car il a aidé à concevoir cet intérieur LEGO très spécial.

Profitez d’un moment d’auto-soin !

Aucun épisode de œil étrange serait complet sans une cure de jouvence. Ainsi, en plus d’inclure des versions miniatures de chacun des Fab 5 (plus Bruley le chien), ce modèle à construire comprend 2 figurines Kathi Dooley (une invitée très spéciale d’un épisode très spécial !) Il existe également une fonction de chambre de transformation pour recréer les révélations émotionnelles « avant et » après » de Kathi.

Il est temps de redonner à vous-même pendant que vous profitez d’un projet gratifiant, en construisant une version modèle affichable de The Fab 5 Loft à partir du primé œil étrange Émission de télévision sur Netflix.

Découvrez une multitude de détails magnifiques et authentiques de l’émission télévisée emballés dans ce LEGO œil étrange – L’ensemble Fab 5 Loft (10291) comme la grande télé, la cuisine, le salon et la station de toilettage.

Perfection pure! Cet ensemble comprend des versions miniatures de chacun des Fab 5, plus une figurine Bruley. Il y a aussi 2 figurines Kathi Dooley, la montrant avant et après son relooking.

Fait un excellent cadeau pour tout fan de la œil étrange Émission de télévision, ou toute personne qui aime les souvenirs d’émissions de télévision et les objets de collection. Et bien sûr, cela fait aussi un régal bien mérité pour vous-même.

Mesure plus de 9 cm de haut, 35 cm de large et 21 cm de profondeur.

Découvrez une multitude de détails reflétant chacun des talents des Fab 5, notamment un îlot de cuisine pour Antoni, un portant pour Tan, la chaise de salon de Jonathan, le canapé de Karamo et l’aménagement intérieur de Bobby.

Cet ensemble est le résultat d’une étroite collaboration entre les designers LEGO et les Fab 5 eux-mêmes. Les instructions de style table basse donnent un aperçu inspirant du processus de collaboration.

Cet ensemble de collection d’émissions de télévision LEGO fait partie d’une gamme d’ensembles de modèles à construire créatifs conçus pour les fans de construction adultes qui aiment un design époustouflant, des détails complexes et une architecture élégante.

Les briques de construction LEGO sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité. Ils sont cohérents, compatibles et se connectent et se séparent facilement à chaque fois – c’est ainsi depuis 1958.

Avec les pièces LEGO, la sécurité et la qualité passent avant tout. C’est pourquoi ils sont rigoureusement testés afin que vous puissiez être sûr que le modèle est aussi robuste que beau. »

Installez votre propre Fab 5 dans leur loft et commencez à construire ! Peut-être que vous l’aurez terminé à temps pour le début de la saison. œil étrange la saison 6 débute le 31 décembre sur Netflix.





