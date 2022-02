Queens of Mystery revient sur Acorn TV avec plus d’humour et de mystère dans sa deuxième saison

pas de spoilers

Queens Of Mystery lance sa saison 2 sur Acorn TV et ses épisodes nous apporteront 3 cas différents très intéressants. Nous vous disons ce que nous pensions

© Gland TVQueens of Mystery a déjà lancé sa deuxième saison.

Sans aucun doute, l’un des écrivains qui a le mieux géré le mystère avec humour a été Christie Agathe. Chacune de leurs histoires nous invite à résoudre une affaire d’une manière très particulière, mais aussi parfois quelque peu risible. reines du mystère prend cette structure et l’adapte très bien à la télévision entre les mains de Acorn TV. C’est pourquoi avec le succès de la première saison, la série créée par Julien démercié Il vient de sortir son opus numéro 2 enla plateforme de streaming. Dans spoilerson a vu les chapitres et on vous raconte ce que tante Jane, Cat et Beth et leur nièce Matilda Stone nous apportent.

Dans la première saison, nous avons rencontré Matilda, une jeune femme récemment diplômée de détective, qui retourne dans sa ville natale Wildemarsh pour servir. Elle y rencontre également ses tantes, qui se sont occupées d’elle après la disparition de sa mère alors qu’elle n’était qu’une fille. Lors de cet accouchement, Matilda a appris à être détective, mais maintenant avec une vaste expérience dans son métier, la jeune femme va assumer de nouvelles affaires, bien sûr pas sans l’aide de ses tantes.

saison 2 de reines du mystère Il nous propose six épisodes avec trois cas différents qui mettront en jeu la capacité de Mathilde à retrouver le coupable de meurtres mystérieux. Bien sûr, la série n’échappera pas à celles déjà nécessaires gag comédiens qui, soit dit en passant, sont le cœur du spectacle britannique. Mais ce n’est pas tout. C’est que malgré le fait que l’épisode naviguera à travers trois histoires distinctes, elles auront toutes un fil conducteur très important : la disparition de la mère de Mathilde.

Oui, comme la jeune femme s’en doutait, quelque chose est resté inachevé et diverses situations et personnages qui apparaîtront tout au long de cette saison vont l’aider à comprendre ce qui est exactement arrivé à sa mère. Par conséquent, la série maintient une intrigue subtile qui laisse les téléspectateurs désireux d’en savoir plus.

Un autre temps fort de reines du mystère 2 sont, bien sûr, les performances. Les tantes magistralement jouées par Siobhan Redmond, Julie Graham et Sarah Woodward ils reviennent dans la série et reflètent parfaitement leurs styles d’être marqués. Les archétypes de ces trois écrivains (presque opposés) sont fidèlement construits et le public peut véritablement croire à leur façon de dire et d’agir. De plus, bien sûr, ils sont très chaleureux et amicaux lorsqu’il s’agit de révéler des mensonges.

D’autre part, Mathilde, interprétée par Salle Florence, poursuivra son rôle d’officier mais, à son tour, tentera de trouver le véritable amour. La jeune actrice nous montrera une nouvelle facette du personnage qui aura à voir avec sa façon de se comporter.

Aussi, il ne faut pas manquer de mentionner l’incroyable cinématographie de la série qui nous donne vraiment envie de voyager en Angleterre en ce moment. Cette saison, le spectacle a été filmé sur place entre Kent, Londres et Sussex.

reines du mystère 2 Il nous promet bien plus d’humour et de mystère que le précédent volet, mais aussi quelques amourettes qui seront plus qu’intéressantes pour l’intrigue. De nouveaux épisodes sont disponibles sur Télé de gland à partir de ce jeudi.

