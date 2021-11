Queens of Mystery, London Kills et plus Acorn TV premières pour décembre 2021

Télé de gland est le service de streaming d’AMC Networks axé sur la télévision britannique et internationale de haute qualité présentant des mystères, des drames et des comédies originaux et exclusifs de Grande-Bretagne, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Irlande, du Canada et d’autres pays européens. Vous êtes amoureux des programmes que produisent ces pays ? Cette plateforme est pour vous.

Comme chaque mois, Télé de gland renouvelle son catalogue avec des titres très particuliers, pour satisfaire tous ses abonnés et continuer à dominer la partie du marché qui se concentre sur la programmation en provenance de Grande-Bretagne et d’Europe. La fin d’année s’accompagne de grandes avant-premières et de titres qui resteront gravés dans votre rétine !

+ Sorties Acorn TV pour décembre

+ Jeudi 2 décembre 2021

-PLANCHER

Pitching In est un drame familial attachant qui se déroule dans Daffodil Dunes, un parc à roulottes confortable sur la magnifique et sereine côte du nord du Pays de Galles. Lorsque Frank (Larry Lamb, Gavin & Stacey) annonce son intention de vendre le parc à un agent immobilier captivant (Hayley Mills, The Parent Trap), sa fille volontaire Carys (Caroline Sheen, Les Misérables) décide de changer d’avis .

-MIDSOMER MEURTRES, Saison 22

Le comté le plus meurtrier de toute l’Angleterre est le décor de cette série mystère préférée du public. Le détective John Barnaby et son assistant enquêtent sur une légende urbaine devenue réalité mortelle et sur plusieurs décès suspects parmi les membres d’un club qui venait d’admettre un paria social au passé sombre.

+ Jeudi 9 décembre 2021

-QUEENS OF MYSTERY, Saison 1

Cette série mystère très actuelle, « espiègle et anticonformiste » (Parade), suit les aventures d’une jeune détective éternellement célibataire (Olivia Vinall, La Femme en blanc), qui se consacre à résoudre des affaires de meurtre dans la pittoresque région anglaise de Wildemarsh, avec l’aide de ses trois tantes qui se consacrent à l’écriture de romans policiers (Julie Graham, Siobhan Redmond et Sarah Woodward).

-ENCORE MORT

Dans l’Irlande du XIXe siècle, Brock Blennerhasset gagne sa vie en photographiant les personnes récemment décédées. Lorsqu’une série de meurtres menace de ternir la réputation de Blennerhasset, un détective acharné l’engage dans une enquête sur la pègre de Dublin. Cette série de comédie noire, qui se déroule à une époque fascinante où il était à la mode de dépeindre des membres de la famille qui venaient de mourir, combine des mystères criminels avec un humour délicieusement macabre.

-LE SYNDICAT : TOUT OU RIEN

Lorsque les serviteurs d’un manoir anglais lourdement endetté gagnent à la loterie, les barrières entre la classe supérieure et la classe inférieure commencent à s’effondrer. Dans l’esprit de l’écrivaine primée aux BAFTA Kay Mellor (Love, Lies & Records), ce drame intrigant met en vedette Anthony Andrews (Brideshead Revisited), Polly Walker (Line of Duty) et Richard Rankin (Outlander).

+ Jeudi 16 décembre 2021

-A PLACE TO CALL HOME, Saison 6

SAISON FINALE

« Je ne pouvais pas arrêter de le regarder… c’est un mélange entre Dynasty et Downton Abbey et un léger soupçon de Mad Men » —Parade

« Le casting est génial… un drame d’époque de niveau suprême. » -Le gardien

Dans la dernière saison de ce drame primé, Sarah et George sont enfin ensemble. Mais, alors que Sarah prend sa place, Elizabeth se sent déplacée. James revient pour démarrer une entreprise, tandis qu’Anna se rend avec Olivia à Hawaï pour cacher un secret. Alors que les Bligh voyagent d’ici à là-bas, ils sont confrontés à des tragédies et à de nouveaux départs qui mettront au défi leurs relations et changeront le cours de leur vie.

-LES LARKINS

The Larkins raconte l’histoire d’une famille ouvrière composée de Pop Larkin et de sa femme Ma, ainsi que de leurs six enfants, dont la belle Mariette. Tous les Larkins sont absolument loyaux envers leur famille et leur communauté et ont une solide éthique de travail, bien qu’ils ne se distinguent pas par leur respect de l’autorité. Dans la belle et idyllique campagne du Kent, les Larkins ont construit un petit paradis où ils profitent pleinement de la vie. Au fond, les membres de la famille sont des gens attentionnés qui aiment toujours partager ce qu’ils ont avec les autres, même si ce qu’ils ont, ils ne l’obtiennent pas toujours par des moyens conventionnels ! The Larkins est une nouvelle adaptation télévisée en six parties du roman de HE Bates, The Darling Buds of May.

LES LARKINS, épisode 1

Toute la ville est excitée et occupée, mettant en place des plans pour les festivités de mai. Cependant, les choses ne sont pas aussi calmes qu’elles devraient l’être. Tout bascule dans la vente aux enchères caritative du Festival de mai. Pour couronner le tout, une visite du contrôleur des impôts brosse un tableau compliqué pour les Larkins.

LES LARKINS. Épisode 2

Mariette a accepté de rester à la maison pour l’été, et avec l’arrivée de Charley et Tom Fisher, son cœur est brisé en deux. Les Larkins essaient de convaincre le nouveau venu qu’ils n’ont pas besoin de vendre leur ferme pour payer leurs arriérés d’impôts, ils ont de sérieux problèmes.

-PETITES DEMANDES

Une série australienne classique de trois films qui se concentre sur deux jeunes mères surmenées. Chrissy et Jo, qui prennent une toute nouvelle direction, deviennent un formidable couple de détectives. Leurs affaires se concentrent sur le meurtre, la cupidité et les passions sombres qui se cachent derrière les façades anonymes des banlieues. Il met en vedette Rebecca Gibney (Under the Vines) dans le rôle de Chrissy Hindmarsh et Claudia Karvan (Love My Way) dans le rôle de Jo Collins.

+ Jeudi 23 décembre 2021

-GRANCHESTER, Saison 3

On est déjà en 1955, et Sidney Chambers (James Norton, Happy Valley), le curé d’une petite ville du Cambridgeshire, aide toujours son meilleur ami, le détective Geordie Keating (Robson Green, Wire in the Blood) dans ses enquêtes policières. Pourtant, alors qu’il se consacre à la résolution de crimes, les sentiments de longue date de Sidney pour l’amour de sa vie le mettent en conflit avec l’institution qu’il sert.

-LONDON KILLS, Saison 1

Du créateur de Suspects, cette série mystère sans faille présente les meilleurs détectives de Londres confrontés aux crimes les plus odieux de la ville. Le détective David Bradford (Hugo Speer, Père Brown) est en charge d’une escouade d’élite enquêtant sur des homicides, mais le seul cas que David ne parvient pas à résoudre est aussi le plus personnel : la disparition de sa femme. On retrouve également Sharon Small (The Inspector Lynley Mysteries), Bailey Patrick (Bodyguard) et Tori Allen-Martin (Unforgotten).

-LES LARKINS, épisode 3

Pop a été surmené, alors maman fait des réservations pour un week-end à Margate. Mariette et Charley sont chargés de s’occuper des frères et sœurs de Mariette et d’installer la nouvelle, énorme et horrible antenne de télévision.

+ Jeudi 30 décembre 2021

LES MYSTÈRES DE BROKENWOOD, Saison 7

La saison 7 de cette captivante série de mystères néo-zélandais soulève de nouveaux cas pour les détectives Mike Shepherd (Neill Rea), Kristin Sims (Fern Sutherland) et Sam Breen (Nic Sampson), allant du meurtre d’un animateur de spectacle antique à une soirée sur le thème des années 1970 qui s’est terminée par une tragédie, notamment un décès dans un centre de retraite médicalisé, un braquage de banque avec une victime mortelle, un meurtre sur un marché de producteurs et un incendie mortel dans une salle de cinéma historique.

-LES DISPARUS, Saison 1

The Missing suit l’histoire de Tony (James Nesbitt), un père dévasté par l’enlèvement de son jeune fils Oliver, lors de vacances en famille en France. Tony devient un homme obsédé qui passe plusieurs années à chercher son fils, incapable d’accepter qu’il soit mort. La recherche exhaustive de Tony lui coûte même son mariage avec Emily (Frances O’Connor) et menace de détruire sa propre vie.

-LES LARKINS, épisode 4

Pop découvre que la gare va être fermée, avec l’aide des villageois, Pop tente de sauver la gare.

